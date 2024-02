Scodinzolio dei cani: una ricerca spiega i motivi di questo comportamento

Un gruppo di scienziati si è impegnato in una ricerca approfondita per individuare i punti cruciali da cui partire per capire qual è il motivo dello scodinzolio dei cani

Un nuovo studio, pubblicato su The Royal Society Publishing, ha sintetizzato oltre 100 articoli scientifici dedicati al fenomeno dello scodinzolio dei cani, analizzando aspetti meccanici, ontogenetici, funzionali ed evolutivi. L’obiettivo principale è stato individuare un punto di partenza per le ricerche future e per migliorare la comprensione empirica di questi amici a quattro zampe. Una delle interpretazioni principali suggerisce che lo scodinzolio rifletta uno stato di felicità e benessere nel cane. Tuttavia, gli autori della ricerca sottolineano che questa idea non è universalmente accettata nel mondo scientifico. Non esiste una chiara correlazione tra i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e questo comportamento, che sembra piuttosto essere una risposta positiva alle interazioni umane. Altri studiosi suggeriscono che i cani scodinzolino quando pensano di dover affrontare una situazione di conflitto. La differenza tra uno scodinzolio amichevole e uno minaccioso sarebbe nell’ampiezza e nella frequenza dei movimenti al minuto. Tuttavia, la quantificazione di questa teoria risulta ancora carente nonostante l’accettazione da parte dei veterinari.

Gli studiosi concordano sul fatto che i cani scodinzolino per comunicare, un comportamento condiviso con altri canidi come i lupi. La posizione della coda, come segno di sottomissione o dominanza, è una caratteristica che si riscontra anche in natura. È interessante notare che questo comportamento sembra essere stato potenziato dall’uomo attraverso il processo di addomesticamento. La chiave per risolvere il mistero dello scodinzolio potrebbe risiedere nelle origini di questo comportamento. Esistono due possibili spiegazioni: potrebbe essere un tratto selezionato durante il processo di addomesticamento, oppure potrebbe essere risultato dall’attrazione dell’uomo per i movimenti ritmici simmetrici.

Tuttavia, il mistero dello scodinzolio persiste anche a livello neurologico. Non si sa con certezza quale regione del cervello controlli questo movimento, se avvenga in modo automatico o se possa essere regolato consapevolmente. Lo studio si conclude con raccomandazioni per i futuri ricercatori, suggerendo di considerare lo scodinzolio dei cani come un comportamento multidimensionale. Occorre utilizzare approcci integrati che combinino osservazioni comportamentali con misurazioni fisiologiche dettagliate.

