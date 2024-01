Samsung Smart TV 4K: OFFERTA PER CHI HA LA MW CLUB!

Mediaworld ha iniziato una nuova campagna di offerte dedicate a chi è in possesso della MW CLUB, prendiamo come esempio l’offerta della Smart TV 4K Samsung da 55 pollici: aprite bene gli occhi perché quest’offerta è davvero interessante!

MediaMarkt ogni giorno ci sorprende con delle nuove campagne di offerte che troviamo sul loro sito Mediaworld. Da oggi, infatti, ha avviato una nuova campagna di offerte, che però sono dedicate a chi possiede una carta MW CLUB. L’offerta interessante che ci offre infatti è una possibilità di risparmio, ovvero 1 euro di sconto a pollice! In base a quanti pollici è grande la tv che vuoi comprare, avrai un determinato sconto. Oggi prendiamo come esempio l’offerta sulla Samsung Smart TV 4K da 55 pollici, (a proposito, qui trovi anche l’offerta sul Galaxy S24). Oggi la trovi già in offerta a 729 euro invece di 1049, ma in più, visto che misura 55 pollici, avrai altri 55 euro di sconto. Questo significa che questa tv, se hai l’iscrizione al MW CLUB, la pagherai solo 679 euro! Vediamo insieme l’offerta. La puoi trovare cliccando qui.

L’offerta sulla smart tv Samsung 4K in esclusiva per gli iscritti

Questa tv ti offre un miliardo di sfumature di colore con Quantum Dot, una tecnologia che cattura la luce e la trasforma in colori da inserire nello schermo e che conservano tutto il realismo delle immagini a ogni livello di luminosità. Con il Quantum HDR hai il top di gamma di contrasto per dare una qualità cinematografica alle immagini, questa tecnologia aggiunge dei dettagli che risaltano. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ rende i neri più profondi, aggiungendo vivacità alle immagini e dettagli brillanti. Questa tv inoltre è molto elegante e sottile, grazie al design AirSlim che rende la tua tv un quadro da inserire all’interno della parete. Non può mancare ovviamente la Smart Hub, che tiene tutti i tuoi programmi preferiti in un unico posto. La Smart Hub ti suggerisce anche i programmi da guardare e ti riduce il tempo di ricerca per i servizi streaming di cinema e videogiochi.

Insomma, se sei iscritto, se hai una carta MW CLUB, allora non puoi lasciarti sfuggire questa grande occasione. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti come questa e molto altro!