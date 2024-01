Il Giappone verso la Luna: uno sbarco storico con il lander Slim

Programmato uno storico allunaggio da parte del Giappone, che si appresta a compiere un significativo passo nello spazio sbarcando sulla Luna con la sonda Slim

Il Giappone sta per compiere un allunaggio storico grazie alla sonda Slim. Il lander, soprannominato “Moon sniper” per la sua straordinaria precisione di atterraggio, è gestito dalla Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese. L’evento è fissato per oggi, venerdì 19 gennaio alle ore 16:00 (ora italiana). Se la missione avrà successo, il Giappone diventerà il quinto Paese al mondo ad effettuare un allunaggio, seguendo gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l’India. La sonda Slim, che ha raggiunto l’orbita lunare il 25 dicembre 2023, dopo essere stata lanciata il 6 settembre dello stesso anno. Rappresenta un notevole investimento di 18 miliardi di yen. La sua tecnologia di atterraggio è considerata innovativa e mira a toccare il suolo lunare con una precisione senza precedenti. Utilizzando tecnologie simili al riconoscimento facciale, il lander sarà in grado di identificare crateri lunari e determinare la sua posizione in tempo reale. Tutto ciò sarà possibile sfruttando dati registrati dalla missione orbitale Kaguya.

Il Giappone sbarcherà sulla Luna: evoluzione delle tecnologie spaziali

La fase di touchdown è prevista per la durata 20 minuti. Mira a far atterrare Slim entro 100 metri dal suo obiettivo, su un pendio di un cratere appena a sud dell’equatore lunare. Tale precisione supera di gran lunga quella delle missioni precedenti, come l’atterraggio dell’Apollo 11. Rappresenta un passo importante nell’evoluzione delle tecnologie spaziali. Il Giappone è desideroso di giocare un ruolo più significativo nello spazio. Per questo, ha collaborato con gli Stati Uniti per rispondere alla crescente potenza cinese.

Sono numerose le startup nel settore spaziale privato attraverso cui il Paese punta ad inviare un astronauta sulla Luna. Una missioni che fa parte del programma Artemis della NASA. Inoltre, intende partecipare anche a missioni internazionali. Nonostante i successi, Jaxa ha affrontato diverse sfide, tra cui il fallimento nel lancio del razzo H3 e l’incidente della sonda Hakuto-R nel 2023. Tuttavia, il recente successo indiano con l’atterraggio del Chandrayaan-3 ha evidenziato l’importanza crescente delle nazioni asiatiche nello spazio.

