Xiaomi 13T Pro: il nuovo TOP in SUPER OFFERTA da MediaWorld!

Offerta imperdibile per l’ultimo top di gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il nuovo Xiaomi 13T Pro con uno sconto unico da MediaWorld, approfittatene subito!

In occasione dell’ultimo volantino MediaWorld Xiaomi 13T Pro è disponibile in offerta al prezzo di 799,99€ anziché 899,90€. Xiaomi 13T Pro è il nuovo top di gamma del produttore cinese, presentato a fine ottobre 2023. Il dispositivo si caratterizza per un design elegante e moderno, un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, un potente processore MediaTek Dimensity 9200+ e un sistema di fotocamere di alta qualità.

Xiaomi 13T Pro: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da MediaWorld

Il display di Xiaomi 13T Pro è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Il pannello è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e supporta i formati HDR10+ e Dolby Vision. Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore MediaTek Dimensity 9200+, un SoC octa-core con frequenza di clock fino a 3,05 GHz. Il processore è abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e a 256 GB o 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

Porta con sé una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida HyperCharge da 120 W. La ricarica completa del dispositivo richiede circa 19 minuti. È dotato di un sistema operativo Android 13 con interfaccia MIUI 14. Il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68.

Conclusioni

Xiaomi 13T Pro è ora disponibile in offerta da MediaWorld a soli 799,99€. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino a esaurimento scorte.

Per acquistarlo potete seguire questo link.

