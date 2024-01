Samsung Galaxy S24+: OFFERTA SU TUTTI GLI S24+

Unieuro ci ha concesso la grande opportunità di poter acquistare il Samsung Galaxy S24+ in questa offerta che vale anche per gli altri smartphone della serie S24, ovvero il Galaxy S24 e il Galaxy S24 Ultra! Andiamo a vedere insieme come avere il grosso sconto su questi smartphone di ultima generazione

Quando parliamo di grandi opportunità, questa è proprio una di quelle. Unieuro ha deciso di farci risparmiare davvero molto e allo stesso tempo di prenderci uno smartphone di ultima generazione della serie Samsung Galaxy. Proprio ieri abbiamo pubblicato un articolo sulla nuova serie Samsung Galaxy S24, che trovi qui, quindi questi smartphone sono nuovi di zecca e Unieuro ci offre la possibilità di acquistare uno di questi tre nuovi modelli con forse il più grande risparmio che si possa mai fare, ben 200 euro. Per farlo è molto semplice, basta visitare la pagina dell’offerta che trovi qui. Prima di effettuare l’acquisto, durante il checkout inserisci il codice sconto SAMGALAXYS24 e otterrai il tuo sconto di 200 euro, oltre allo sconto già messo di default. Questo vale per tutti i Galaxy S24. In questo caso, invece di 1189 euro, spenderai solo 989 euro. Vediamo insieme questo smartphone!

L’offerta del Samsung Galaxy S24 che ti dona l’IA in mano

Con questo nuovo smartphone della serie S, avrai l’intelligenza artificiale a portata di mano. Con l’IA dell’S24 potrai effettuare ricerche online come mai prima d’ora con Cerchia e cerca. Questo smartphone ti permette anche di avere una traduzione in tempo reale, ideale per viaggiare in paesi stranieri. Potrai comunicare in altre lingue grazie al traduttore. L’AI ti permette perfino di riassumere i tuoi appunti e di riorganizzarli in modo chiaro e infine di modificare le tue foto in maniera professionale. Il display QHD+ da 6,7 pollici ti offre una visione dello schermo più immersiva, merito anche delle cornici più sottili che ti daranno l’impressione di star impugnando l’immagine stessa. Le 3 fotocamere posteriori ti permettono di scattare foto straordinarie nei minimi dettagli, grazie anche alla nuova soluzione AI zoom che ha più regolazioni di zoom. Lo smartphone inoltre è ben protetto da impatti, acqua e polvere grazie alla copertura in Armor Aluminium. Infine la batteria ha un’autonomia elevata che ti permetterà di affrontare l’intera giornata con lo smartphone acceso.

Ricordiamo che lo sconto vale per TUTTI I GALAXY S24. Puoi trovare anche il Galaxy S24 a questo link e il Galaxy S24 Ultra a quest’altro link. Un’offerta davvero imperdibile, non trovi? Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili come questa!