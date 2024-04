Samsung Galaxy S23: il bello dell’IA in offerta su Mediaworld!

Quando si pensa al top di gamma nel mondo mobile e degli smartphone, si pensa subito all’ultimo modello pubblicato da una delle migliori aziende del settore. E infatti trovate in offerta su Mediaworld proprio il Samsung Galaxy S23, ultimo modello della serie che rappresenta il top di gamma!

Acquistare un nuovo smartphone è sempre una grande emozione, soprattutto quando si tratta di aziende tanto amate e spesso nominate come la Samsung. Ma stavolta le cose sono un tantino diverse, i tempi cambiano, così come le persone e anche la tecnologia. Oggi l’intelligenza artificiale è sempre più comune e la troviamo letteralmente ovunque, nelle nostre case, nei bar, nei locali, nei pub, in qualsiasi posto voi andiate, la trovate! Ma sapete quanto può essere bello e soddisfacente avere l’IA a portata di mano? Questo è un sogno che la Samsung ha reso possibile nel 2024, che per l’azienda è l’anno dell’intelligenza artificiale. Oggi potete trovare in offerta su Mediaworld il Samsung Galaxy S23 a un prezzo imperdibile, ovvero a soli 729 euro invece di 889 euro, questo significa quindi risparmiare 160 euro. Un prezzo e un risparmio visti molto poco in giro per il web!

Per poter accedere all’offerta, vi basta molto semplicemente cliccare qui.

L’offerta Mediaworld che ci regala il Samsung Galaxy S23 con un assistente virtuale sempre con noi

Come da copione, l’aspetto migliore di questo smartphone è la sua intelligenza artificiale. Ma nello specifico cos’è che fa questa intelligenza artificiale e perché è così amata? Mettiamo che siete degli amanti della fotografia, curate molto i vostri profili social e scattate molte foto. Magari volete scattare una foto, ma siete nel buio totale. Non c’è problema, questo smartphone ha Nightography, una tecnologia che rende le foto di alta qualità anche al buio, potete anche scattare foto alla luna piena ad alta risoluzione. Ma non solo, c’è il processore Snapdragon che vi consente di utilizzare le app più pesanti e anche di giocare ai videogiochi di ultima generazione senza alcuna fatica. Senza contare poi che è anche molto resistente alla polvere, all’acqua e ai danni da caduta. Infine, con questo, potete anche comunicare con gli stranieri senza conoscere la lingua, tradurrà tutto in tempo reale, anche i menu dei ristoranti che andate a visitare mentre siete in viaggio!

Acquistando uno di questi smartphone della serie S23, entrerete nel futuro degli smartphone, abbracciando completamente l’intelligenza artificiale, il tutto ad un ottimo prezzo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili come questa e molto altro!