Xiaomi SU7: la prima elettrica del colosso cinese che fa gola a tutti

Non solo dispositivi elettronici, da oggi l’azienda cinese debutta nel mercato dell’automotive presentando la nuova Xiaomi SU7 ad impronta elettrica

Dopo Apple, Sony e Huawei ora anche il colosso cinese Xiaomi entra nel mercato delle auto elettriche presentando la sua nuova Xiaomi SU7 elettrica. L’auto, presentata lo scorso dicembre, ha letteralmente spaccato il mercato delle auto elettriche soprattutto per il suo listino dei prezzi molto aggressivo. Si parte dai 27.600 euro per la versione standard, 31.500 euro per la variante Pro e infine circa 38.00 euro per il modello Max. Le tre varianti sono sotanzialmente identiche in termini di design, a fare la differenza sono i comparti motoristici e delle batterie.

Xiaomi non ha voluto lasciare nulla al caso nella realizzazione di questa nuova SU7, dove il look minimal si fonde con l’enorme concentrato di tecnologia che troviamo al suo interno. Infatti, ciò che anima questa berlina è il sistema operativo Hyper OS che consentirà una totale integrazione con l’ecosistema dei prodotti Xiaomi. Anche la varie colorazioni in cui verrà proposta (azzurro, grigio chiaro o verde oliva), richiamano l’ultima gamma degli Xiaomi 14.

Xiaomi SU7: la prima auto elettrica del colosso cinese| caratteristiche e dimensioni

Parlando di dimensioni questa Xiaomi SU7 ha una lunghezza di 4.997 mm, larghezza di 1.963 mm e un’altezza di 1.440mm. Snocciolando invece le specifiche tecniche dell’auto troviamo un comparto di altissima qualità. Xiaomi SU7 nella sua variante standard dispone di un singolo motore elettrico a trazione posteriore da 220kW e che sprigiona 300 CV di potenza, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco meno di 6 secondi e una velocità massima di 210 km/h.

Per questa variante standard, la casa cinese dichiara un’autonomia di circa 670 km. La tecnologia a 800 volt consente di ricaricare circa 220km in solo cinque minuti e 400km in dieci, per intenderci la sua diretta rivale ovvero la Tesla Model S nello stesso arco di tempo ne incamera 225 di km. Se facciamo riferimento al modello Max invece la musica cambia, con una batteria da 495 kWh accompagnano 673 CV e una batteria da 830km con una velocità massima dichiarata di 265 km/h e 0 da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi.

L’interno dell’abitacolo è molto ben studiato, troviamo dei sedili di pelle Nappa arricchiti dai cuscini in memory foam, funzioni di ventilazione e riscaldamento e inoltre sono direttamente interconnessi ai sensori della vettura per modificarne l’imbottitura laterale in base ai cambi di direzione. A completare la dotazione interna abbiamo delle luci ambientali dinamiche e un impianto stereo formato da 25 altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos. Xiaomi SU7 dispone anche del sistema Xiaomi Pilot Pro per l’assistenza alla guida basato sul chip NVIDIA Orin.

Xiaomi SU7: i numeri sono già dalla sua parte

La casa cinese ha fatto sapere di aver ricevuto oltre 80mila richieste per la sua nuova auto elettrica in sole 24 ore. Numeri che danno slancio al marchio Xiaomi che ha deciso di investire circa 10 miliardi di dollari entro i prossimi dieci anni nel settore dell’automotive. Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha dato ufficialmente il via alle consegne delle auto nei 58 punti vendita distribuiti in 29 città cinesi. Inizialmente il colosso cinese onsegnerà la versione speciale “Founders Edition” che sarà realizzata in 5.000 esemplari, mentre le consegne per i modelli “standard” e Max inizieranno alla fine di aprile, e quelle della versione Pro alla fine di maggio.

E voi che ne pensate di questa Xiaomi SU7 elettrica?