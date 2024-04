Halo: la serie Paramount tornerà con la Stagione 3?

Dopo i buoni risultati della seconda stagione, lo show Halo potrebbe essere rinnovato a breve per la stagione 3

Dopo una prima stagione non all’altezza delle aspettative, Halo è tornato decisamente in carreggiata con l’arrivo della seconda stagione e adesso i fan dello show si aspettano che Paramount rinnovi la serie per una Stagione 3. La seconda stagione di Halo è iniziata con un’ottima audience per i suoi primi episodi, arrivando al terzo posto nella classifica Nielsen delle serie originali, con 354 milioni di minuti visti nei primi quattro giorni.

Da segnalare, come nota di colore, il grande divario tra la stagione 2 di Halo e le prime due serie della classifica: Griselda di Netflix (735 milioni di minuti) e Mr. & Mrs. Smith di Amazon (765 milioni di minuti); tuttavia, Halo è rimasto davanti a un gruppo che comprendeva (all’epoca) Reacher – Stagione 2 (314 milioni di minuti), The Crown (238 milioni di minuti) e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (227 milioni di minuti).

Halo: in dirittura il rinnovo per la stagione 3?

Ci sarà spazio per una terza stagione? La precedente di Halo lascia pensare di sì, perché si è conclusa con un finale che ci ha portato nel luogo a lungo desiderato dai fan (l’anello di Halo), e adesso non rimane altro da fare che chiedersi se questo sia l’inizio di una nuova avventura. La serie otterrà il rinnovo per una terza stagione?

La serie si svolge nell’universo immaginario che ha esordito nel 2001 con il lancio del primo gioco di Halo per Xbox, diventando uno dei franchise videoludici più popolari di sempre. Portando sullo schermo un epico conflitto del 26esimo secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie live-action targata Paramount+ intreccia lei storie intime dei guerrieri impegnati in prima linea con l’azione, l’avventura e una visione del futuro fortemente visionaria. Staremo a vedere i nuovi aggiornamenti relativi alla possibile terza serie di Halo.

