Realme C55: ora in offerta da Mediaworld!

Offerta imperdibile per il nuovo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il Realme C55 con un buono sconto da Mediaworld, approfittatene subito!

In occasione delle offerte proposte da Mediaworld, figura sicuramente Realme con il suo nuovo mid-range, il Realme C55 (recensione qui): disponibile al prezzo di 169,99€ anziché 219,99€. Per facilitare l’esperienza quotidiana di tutti gli utenti, realme C55 intende porre fine all’era della ricarica lenta offrendo la prima ricarica del segmento SUPERVOOC da 33W.

Realme C55: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Mediaworld

Realme C55 offre l’unica fotocamera da 64MP del segmento ed è il primo prodotto della serie C a disporre di un sensore di alto livello con una dimensione dei pixel di 0,7μm e un formato ottico di 1/2″, lo stesso sensore utilizzato su realme GT Master Edition.

C55 è dotato di una RAM dinamica fino a 16 GB e di una ROM da 256 GB: il più grande spazio di archiviazione del segmento, garantendo un’esperienza d’uso più fluida e duratura. Inoltre lo smartphone si avvale di Android 13 & UI 4.0 per la prima volta nella serie. In aggiunta, il C55 è il primo prodotto dotato della funzione “Mini Capsule“, che si estende in maniera intelligente a sinistra e a destra del punch-hole della fotocamera selfie del telefono.

Conclusioni

Realme C55 è ora disponibile in offerta da Mediaworld a soli 169,99€ anziché 219,99€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

