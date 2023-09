Recensione Yeedi Cube e Omni station: la nuova frontiera degli aspirapolvere robot

In questo articolo la recensione del Yeedi Cube e Omni station che rappresenta l’apice dell’innovazione nel mondo degli aspirapolvere robot per quanto riguarda il marchio Yeedi, il brand fa passi da gigante ma rimane ancorato al passato

Questo dispositivo, sviluppato da un produttore cinese, si pone come diretta concorrenza ai modelli di punta di Ecovacs e Dreame.

Nonostante il nome “Yeedi Cube,” il robot aspirapolvere mantiene una forma circolare, mentre la sua docking station assume una forma rettangolare (anche se non esattamente cubica, ma il nome fa al caso suo).

Design classico ma moderno | Recensione Yeedi Cube e Omni station

L’unità, realizzata interamente in plastica, presenta una finitura bianca opaca nella parte superiore e una parte inferiore nera. La parte superiore ospita un ampio serbatoio dell’acqua trasparente, il più grande mai visto su un aspirapolvere robot.

Per rimuovere il serbatoio dell’acqua, è sufficiente attivare l’interruttore di bloccaggio e utilizzare la comoda maniglia di sollevamento.

La parte superiore del dispositivo ospita anche un trio di pulsanti: Home, (Auto) Clean e Spot Cleaning, circondanti una telecamera rivolta verso l’alto, utilizzata per la tecnologia VSLAM.

Questa telecamera, combinata con il laser frontale, costituisce il sistema di navigazione “Vision and Laser Fusion” di Yeedi, un passo avanti nella navigazione intelligente.

Esaminando il telaio del dispositivo, si notano griglie di scarico, pin di ricarica, un pulsante di rilascio della pattumiera e un pulsante 0/1. Il sistema di rimozione della spazzola e dello straccio di lavaggio rimane intuitivo e di facile utilizzo.

Inoltre, sono presenti sensori di rilevamento della moquette e del tracciamento del pavimento, che migliorano notevolmente il sistema di navigazione.

Infine, un sensore anticaduta e due grandi ruote adattive che si alzano o abbassano in base alla superficie rilevata dai sensori completano l’arsenale di funzionalità di Yeedi Cube.

Ecco cosa troviamo nella scatola

Lo Yeedi Cube si presenta in una scatola molto grande. Ma ne ha bisogno, perché il contenuto è molto grande! Troverete infatti:

Stazione di ricarica automatica Omni

Aspirapolvere e mocio robot Yeedi Cube

Libretto di istruzioni

Cavo di ricarica

Accessori per la pulizia

Aspirazione e lavaggio | Recensione Yeedi Cube e Omni station

L’efficacia di pulizia del robot Yeedi Cube è garantita dalla sua potente aspirazione, che raggiunge una potenza di 5100Pa.

Questa notevole potenza permette al robot di affrontare con facilità ogni tipo di sporco, che si tratti di peli degli animali domestici o briciole in cucina.

Inoltre, le spazzole laterali svolgono un ruolo essenziale nel processo di pulizia, contribuendo a raccogliere la polvere e le briciole sparpagliate.

Questi detriti vengono convogliati con precisione verso la bocca centrale del robot, garantendo una pulizia completa e ottimale in ogni parte della casa.

Anche su tappeti e superfici tessili, la spazzola in gomma dimostra di essere altamente efficiente nella rimozione di pelucchi e capelli.

Come lava questo Yeedi Cube?

Per quanto concerne la pulizia, è proprio in questo campo che lo Yeedi Cube eccelle, così come sul vostro pavimento, laminato, piastrelle o parquet, proprio come abbiamo riscontrato con il precedenteVac 2 Pro recensito nell’aprile del 2022.

La testina sonica oscillante si dimostra eccezionale nel fornire una pulizia profonda e accurata su pavimenti non in moquette, e la sua finitura è impeccabile, senza lasciare alcuna traccia o striatura.

Dopo il completamento del ciclo di pulizia, l’aspirapolvere Cube fa ritorno alla stazione di auto-svuotamento. In questa fase, si nota che il processo è un po’ rumoroso, poiché la stazione Omni si occupa di rimuovere lo sporco raccolto dal Cube e svuota anche il serbatoio dell’UFO.

Il primo viene depositato in un sacchetto dedicato per la polvere, mentre il secondo viene trasferito in un serbatoio per l’acqua, che in seguito dovrà essere svuotato manualmente.

Una volta terminata l’operazione di svuotamento, la stazione Omni si occupa anche della pulizia e dell’asciugatura della testina del mop.

Questa caratteristica rappresenta un notevole valore aggiunto, soprattutto considerando il prezzo dell’apparecchio. Tale funzione contribuisce in modo significativo a mantenere l’igiene, impedendo alla testina del mop di sviluppare cattivi odori che potrebbero sorgere se venisse lasciata ad asciugare da sola.

Così facendo anche lo sgradevole odore di umidità è scongiurato.

Unica pecca a nostro avviso è l’utilizzo di uno straccio invece dei mop rotanti. La pulizia che si raggiunge attraverso questo sistema di Yeedi se pur efficace non è all’altezza dei competitor.

In conclusione

Nel corso di questa recensione, abbiamo esaminato attentamente le caratteristiche e le prestazioni dell’aspirapolvere robot Yeedi Cube. È chiaro che questo dispositivo si distingue per molteplici aspetti che lo collocano in cima alla sua categoria e nella sua fascia di prezzo.

In sintesi, il Yeedi Cube dimostra di essere un’ottima scelta per coloro che cercano un aspirapolvere robot di alta qualità con prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate.

La sua potenza di aspirazione, la tecnologia di navigazione intelligente e la gestione automatica della pulizia lo collocano al top della categoria.

Se desiderate un alleato affidabile nella vostra lotta contro la polvere e lo sporco, il Yeedi Cube è senza dubbio una scelta che merita di essere presa in considerazione. Con Yeedi Cube, la pulizia diventa un’esperienza più intelligente e conveniente che mai.

