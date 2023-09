Recensione Huawei Nova 11 Pro: che eleganza!

Recensione completa del Huawei Nova 11 Pro, lo smartphone più fine ed elegante dell’azienda cinese, scopriamolo insieme!

Recensione completa dell’ultimo smartphone dell’azienda cinese, Huawei Nova 11 Pro, in grado di coniugare prestazioni e design come mai prima d’ora. Scopriamo perché, al netto dell’ormai ben nota assenza dei servizi Google, può rappresentare l’opzione ideale per quegli utenti alla ricerca di un ottimo comparto fotografico e multimediale.

Scheda tecnica

Display: AMOLED da 6,78 pollici, risoluzione FHD+ (1200 x 2652 pixel), frequenza di aggiornamento a 120 Hz, frequenza di campionamento al tocco fino a 300 Hz

AMOLED da 6,78 pollici, risoluzione FHD+ (1200 x 2652 pixel), frequenza di aggiornamento a 120 Hz, frequenza di campionamento al tocco fino a 300 Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 4G

Qualcomm Snapdragon 778G 4G GPU: Adreno 642L

Adreno 642L RAM: 8 GB

8 GB Memoria interna: 256 GB

256 GB Sistema operativo: EMUI 13

EMUI 13 Fotocamera posteriore: Ultra Vision da 50 MP (apertura f/1.9) Ultrawide da 8 MP (apertura f/2.2)

Fotocamera anteriore: Selfie da 60 MP + 8 MP (apertura f/2.4)

Batteria: 4500 mAh, ricarica rapida a 100 W

4500 mAh, ricarica rapida a 100 W Connettività: 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC

4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC Altro: sensore di impronte digitali sotto il display, altoparlanti stereo

sensore di impronte digitali sotto il display, altoparlanti stereo Dimensioni : 164,3 x 74,4 x 7,9 mm

: 164,3 x 74,4 x 7,9 mm Peso: 188 g

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione Huawei Nova 11 Pro

Uno dei maggiori punti di forza del dispositivo è sicuramente il suo design elegante e raffinato. Huawei Nova 11 Pro è disponibile in due varianti di colore, Verde e Black, che ne esaltano le curve sinuose e il profilo sottile. Anteriormente troviamo il display AMOLED da 6,78 pollici, che occupa la maggior parte della superficie, grazie alle sue cornici molto ben ottimizzate. Nella parte superiore del display è presente un doppio foro che ospita le fotocamere selfie.

Dove invece spicca Huawei Nova 11 Pro è nella caratterizzazione della parte posteriore, che vede una finitura 3D in pelle vegana in grado di conferire al dispositivo un tocco di eleganza e raffinatezza. Il modulo fotocamera è posizionato nella parte alta sinistra del dispositivo e ospita un sistema dual-cam composto da una fotocamera principale da 50 MP Ultra Vision ed una fotocamera ultrawide-macro da 8 MP. Il tutto è racchiuso in una scocca leggera e resistente per un peso complessivo di soli 188 grammi. Un accenno alla confezione di vendita, insolitamente ricca di accessori, quali l’alimentatore rapido a 100W, il cavo dati USB-C, una cover protettiva in silicone ed una pellicola pre-applicata, ben fatto Huawei!

Hardware, connettività e display | Recensione Huawei Nova 11 Pro

Il cuore pulsante di questo Huawei Nova 11 Pro è il SoC Qualcomm Snapdragon 778G (purtroppo solo in versione 4G) coadiuvato dalla GPU Adreno 642L, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di ROM. Si tratta sicuramente di un processore non troppo recente, tuttavia ancora oggi in grado di dire la sua in un panorama smartphone piuttosto stantio lato SoC. Ne risultano dunque delle prestazioni stabili ed affidabili nel tempo, contemporaneamente ad una gestione energetica efficiente che discuteremo più approfonditamente nei prossimi paragrafi.

Ad amplificare il senso di velocità e fluidità ci pensa poi il pannello AMOLED da 120 Hz, con supporto alla tecnologia HDR10, 10 bit (più di un miliardo di colori) e con risoluzione FHD+ 2652×1200, il cui unico vero compromesso è la presenza della doppia fotocamera frontale che “interrompe” in parte l’esperienza visiva. Ottimo anche il resto della connettività con il supporto al Bluetooth 5.2, BLE, e supporto ai codec audio SBC, AAC, LDAC. Completano il comparto multimediale un audio stereo di buon livello, sia in termini di qualità che potenza, ed un feedback aptico netto e preciso.

Fotocamere | Recensione Huawei Nova 11 Pro

Il comparto fotografico del Huawei Nova 11 Pro è sicuramente un altro dei punti di forza del dispositivo, grazie alla camera principale da 50 MP con tecnologia Ultra Vision, alla grandangolare da 8 MP e alla doppia frontale da 60 MP + 8 MP. Queste ultime davvero notevoli grazie alla capacità di scattare selfie estremamente dettagliati in qualsiasi condizione di luce.

La fotocamera principale da 50 MP è il fiore all’occhiello del comparto fotografico di Huawei Nova 11 Pro. La camera è dotata di un sensore RYYB (visto per la prima volta a bordo del Huawei P30 Pro), che consente di catturare più luce e migliorare la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione. I risultati fotografici della fotocamera principale sono eccellenti. Le foto sono sempre nitide, dettagliate e ricche di colori. Il merito tuttavia va anche al software, ormai maturo, e che entra in azione subito dopo lo scatto, regalando immagini gradevoli e mai troppo ‘artificiali’.

Discreta ma comunque comoda la ultrawide da 8 MP, in questo caso capace anche di realizzare macro, di qualità decisamente superiore alla media (si veda la galleria immagini). Tra le altre funzionalità extra presenti nel software troviamo: Video breve, Follow Focus, Ritratto video, Creatore di storie, AI-Camera, Obiettivo grandangolare, Notte, Ritratto, Alta risoluzione, Foto, Pro, Video, Dual-View, Super Macro, Panorama, Time-Lapse, Slow-Mo, Ampia apertura, Filigrana, Documenti, Immagine in movimento, Timer, Cattura sorrisi, Controllo audio, Ultra Snapshot, Scatto in sequenza.

Software e autonomia | Recensione Huawei Nova 11 Pro

La batteria di questo Huawei Nova 11 Pro si attesta sulle 4500mAh, non un record assoluto, ma che unita al SoC non troppo energivoro riesce a coprire tranquillamente tutta la giornata. Naturalmente ciò dipende anche dall’utilizzo che ne farete, tuttavia in condizioni standard, quindi in Wi-Fi/4G, con utilizzo social e scattando qualche foto non avrete problemi a raggiungere le 6/7 ore di schermo acceso. Un risultato, quest’ultimo, dovuto anche al software installato sul dispositivo che, in questo caso, vede nell’assenza dei servizi Google un vero e proprio vantaggio, grazie ad un consumo in background notevolmente ridotto. Eccezionale anche la ricarica, da ben 100W, rapidissima!

A bordo troviamo Android personalizzato con l’interfaccia proprietaria EMUI, qui in versione 13. Il software è ricco di aggiunte e funzionalità extra, come gli Snippet (widget rapidi) ed il pannello di controllo, al netto di qualche pubblicità di troppo nelle app di sistema. Nonostante ciò, la stabilità e la fluidità del sistema non sono seconde a nessuno, con una qualità delle animazioni davvero invidiabile. Non sono presenti bug di sorta ed il tutto gira sempre come previsto. Naturalmente la già accennata assenza dei servizi Google può far storcere il naso a più di qualche utente, tuttavia è bene ricordare l’enorme lavoro di Huawei in tal senso, grazie ad uno store (AppGallery) sempre più ricco e completo di applicazioni.

Prezzo e considerazioni finali

Huawei Nova 11 Pro è un prodotto che punta al sodo, ma senza necessariamente tralasciare l’estetica. Con un’autonomia molto buona, delle prestazioni eccezionali ma soprattutto un comparto fotografico stellare per la fascia di prezzo. Certo, l’assenza del modem 5G e dei servizi Google potrebbero rappresentare ancora un problema per qualcuno, tuttavia siamo certi che molti utenti gradirebbero in egual misura i servizi offerti da Huawei. Potete acquistarlo sul sito ufficiale di Huawei ad un prezzo di listino di 649,90€. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttoteK per ulteriori news e video-recensioni. A presto!