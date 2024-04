Offerta Unieuro folle sull’HP Envy 17!

Vi piace la follia? Vi piace il risparmio? Allora non potete assolutamente, in nessun caso, lasciarvi sfuggire questa offerta Unieuro sul PC HP Envy 17, un PC di punta dell’azienda statunitense!

Diciamocelo chiaro e tondo, il risparmio piace a tutti, specie se poi questo risparmio lo si può ottenere su un prodotto più che ottimo che non solo è già scontato di oltre 600 euro dal prezzo originale, ma in più potete anche ricavarci un ulteriore sconto di 300 euro con la valutazione usato del vostro vecchio PC. Un esempio lampante è il caso di questo prodotto della HP, un’azienda statunitense di alto livello che offre dei prodotti di alta qualità. Un altro esempio quando pensiamo a un prodotto di qualità è il PC HP Envy 17, che è in offerta su Unieuro ad un prezzo scontatissimo. Un’offerta così non si vedeva dai tempi dell’offerta Mediaworld. Infatti qui parliamo di quasi mille euro di sconto, se ci mettete di mezzo anche la valutazione dell’usato. Iniziamo quindi con il prezzo scontato A 899,99 euro invece di 1.499 euro. In più aggiungete i 300 euro di sconto, arriviamo a ben 599,99 euro, un risparmio così è rarissimo averlo.

Per fare la valutazione usato del vostro vecchio PC, controllate il regolamento qui.

Per acquistare il PC vi basta semplicemente cliccare qui!

HP Envy 17, un’offerta Unieuro per un PC potente ed economico

Partiamo dall’estetica di questo magnifico PC, con un display da 17,3 pollici che regala un’esperienza all’utente degna di nota. Con questo PC potrete liberare la vostra creatività e avere sempre una connettività continua e ad alte performance. Potrete infatti collegare più dispositivi HP con HP Palette. Il display da 17,3 pollici regala poi una qualità grafica e una calibrazione dei colori senza precedenti, ideale sia per lavorare con programmi di editing e videomaking, sia per puro diletto come guardare film e serie tv o giocare ai videogiochi. Ha infine una videocamera integrata da 5 MP dotata perfino di una intelligenza artificiale che prende la tua inquadratura migliore e il microfono cancella tutti i rumori di sottofondo, per delle videochiamate sempre ottime.

Un gigantesco risparmio su un PC che vi regala tutto ciò di cui avete bisogno, al massimo della qualità per un prezzo minimo. Questo rende quest’offerta imperdibile e uno dei migliori compromessi nel fattore qualità/prezzo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte come questa e molto altro!