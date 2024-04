Apple MacBook Air 14, l’offerta Unieuro sul miglior PC da gaming!

Gamers, videomaker, editor e qualunque sia il vostro lavoro, questo è il prodotto che fa per voi! Solo su Unieuro potete trovare in offerta l’Apple MacBook Air 14 ad un prezzo scontato con la valutazione dell’usato!

Quando si cerca il top di performance e di gamma in un nuovo dispositivo portatile, che sia uno smartphone o un PC, la spesa è sempre molto grande. Tuttavia non sempre bisogna necessariamente spendere tutto a prezzo pieno, spesso si trovano offerte molto convenienti anche su dispositivi che costano un rene. Un esempio è questo prodotto della Apple, parliamo del MacBook Air 14, che trovate in offerta su Unieuro. La catena è molto affezionata alla line-up, visto che ha messo in offerta il suo predecessore. Ma quello di cui parliamo ora è in offerta a 1.799 euro invece di 2.049 euro di base, in più potete avere anche uno sconto di 300 euro sul vostro vecchio PC con la valutazione dell’usato, per un totale di 1.499 euro. Attenzione però, avete tempo solo fino all’11 aprile.

Per avere lo sconto con la valutazione dell’usato e consultate il regolamento.

Per accedere invece direttamente all’offerta, vi basta cliccare qui.

L’offerta Unieuro che ci propone l’Apple MacBook Air 14 è il PC da gaming perfetto

Se vi dobbiamo dire tutto quello che potete fare con questo PC, l’articolo sarebbe lungo oltre le duemila parole, quindi vi riassumiamo il tutto. Con questo MacBook Air 14 potete giocare ai videogiochi con ray-tracing, tecnologia presente nelle console di ultima generazione, ma anche lavorare con programmi di videomaking, photo editing e modellazione 3D. Il tutto con un display Liquid Retina XDR che vi regala il massimo della fluidità d’immagine e una risoluzione HDR degna delle migliori smart tv. La batteria ha inoltre una autonomia di 22 ore, praticamente potete utilizzarlo per due giorni se ci lavorate. Inoltre ha una memoria più che notevole, con un 24GB di memoria e una SSD da 2TB, ideale per scaricare le applicazioni più pesanti.

Questo è quello che cercate, a prescindere dall’utilizzo che volete farne. Questa è l’occasione migliore per appropriarsene e ottenere finalmente il top di gamma che cercavate da tempo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti come questa e tanto altro!