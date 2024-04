Apple MacBook Air 13, offerta Unieuro + valutazione usato!

Arriva sempre il momento, per ciascuno di noi, di cambiare il proprio PC dopo averlo usato per un periodo di tempo prolungato. Ma sappiate che il vecchio PC potete usarlo per fare una valutazione dell’usato per acquistare l’Apple MacBook Air 13 in offerta su Unieuro!

Quando arriva il momento di acquistare un nuovo PC, può venire un po’ di preoccupazione nel pensare a quanto si dovrà spendere. Ma sappiate che c’è sempre un modo per risparmiare e in questo può correre in vostro aiuto il vostro vecchio PC. Pensate, il vostro vecchio PC in cambio di una spesa minore su un ottimo PC della Apple! E quale, vi chiederete: su Unieuro c’è in offerta l’Apple MacBook Air 13! L’offerta non è nuova, oggi è ancora disponibile e ad un prezzo davvero conveniente. Sbrigatevi, perché avete tempo solo fino all’11 aprile! Potete trovarlo in offerta a 1.099 euro e in più otterrete uno sconto di 300 euro con la valutazione dell’usato.

Per dare un’occhiata al regolamento, cliccate qui.

Per accedere direttamente all’offerta, invece, dovete cliccare qui.

Apple MacBook Air 13, l’offerta Unieuro personalizzata e smart

La cosa migliore è che, nella scelta del modello, ci sono tante possibilità. Innanzitutto potete scegliere tra il display da 13 o da 15 pollici e per di più è disponibile in ben 4 colori diversi: grigio siderale, argento, mezzanotte e galassia! Questo PC è perfetto sia per puro divertimento che per lavorare, ha un processore in grado di supportare anche le applicazioni più pesanti e in più ha una webcam da 1080 p integrata, con ben tre microfoni professionali, che renderà le vostre videochiamate perfette e senza rumori di sottofondo fastidiosi. In più ha anche un display Liquid Retina, grazie al quale potete guardare film, serie tv e giocare ovunque vi troviate, a prescindere dalla potenza della luce del sole. La batteria poi è spaventosa, con ben 18 ore di autonomia e il tutto mentre lo utilizzate.

Come avete potuto notare dalle caratteristiche di questo PC, considerando anche l’offerta più la valutazione dell’usato, potrete avere uno dei migliori prodotti Apple a meno di 1000 euro. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!