Questo HP è il portatile perfetto grazie allo sconto su Mediaworld

Sei pronto per un’offerta imperdibile? L’HP 15S-FQ5047NL, un potente PC portatile con un display da 15,6 pollici e un processore Intel Core i5-1235U, è ora disponibile sul sito ufficiale di Mediaworld a un prezzo incredibile: soli 579,00€ invece dei consueti 729,00€.

L’HP 15S-FQ5047NL è progettato per offrire prestazioni eccezionali in ogni aspetto della tua vita quotidiana. Con un display Full HD da 15,6 pollici, potrai godere di immagini nitide e dettagliate mentre lavori, guardi film o giochi. Grazie al processore Intel Core i5-1235U, avrai a disposizione una potenza di elaborazione reattiva che ti consentirà di eseguire applicazioni e compiti con facilità.

La RAM da 16 GB garantisce un multitasking senza problemi, consentendoti di passare senza sforzo da un’applicazione all’altra. Inoltre, con uno storage SSD da 512 GB, avrai accesso rapido ai tuoi dati, file e documenti, riducendo i tempi di attesa al minimo.

Per un’esperienza multimediale coinvolgente, l’HP 15S-FQ5047NL è dotato di grafica Intel Iris Xe. Questo significa che potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con immagini nitide e dettagliate, che siano video, foto o giochi.

Questo laptop non è solo potente, ma anche leggero e facilmente trasportabile ovunque tu vada. La durata prolungata della batteria ti permetterà di lavorare e divertirti per tutta la giornata, senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Inoltre, la tecnologia HP Fast Charge ti consente di ricaricare rapidamente il tuo laptop quando è necessario.

Non perdere l'opportunità di risparmiare il 20% su questo straordinario PC portatile HP. Aggiungi l'HP 15S-FQ5047NL al carrello e scopri un mondo di possibilità con un laptop affidabile, potente e conveniente.