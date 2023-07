Nintendo Switch OLED: ottima offerta ibrida da Euronics!

La migliore offerta per l’ibrida della Grande N al suo meglio: Euronics colpisce ancora con uno sconto intrigante per Nintendo Switch OLED!

Questa settimana ci siamo presi più tempo per i nostri highlights dedicati ai tagli di prezzo targati Euronics, ma a ragion veduta: l’offerta che la catena ha in mente per Nintendo Switch OLED salta facilmente all’occhio. La Grande N ha dedicato la seconda stesura (o quantomeno seconda e mezzo, con il modello Lite in giro) dell’ibrida delle meraviglie a un po’ di sano revisionismo per quanto riguarda tre aspetti dell’originale. Per chi non fosse informato circa la versione riveduta e corretta della piattaforma, quest’ultima vanta infatti un cavalletto più ampio e resistente, una batteria più duratura e, ovviamente, lo schermo OLED in questione. Oltre a vantare una gamma più ampia di colori vivi, il display sfrutta pienamente la superficie a sua disposizione, senza i bordi neri di sei anni fa.

I numeri dell’offerta di Euronics per Nintendo Switch OLED

Ci siamo dilungati sui convenevoli a sufficienza: in che consiste l’offerta per Nintendo Switch OLED, dunque? Il taglio apportato al prezzo da Euronics vi consente di risparmiare l’8% sulla piattaforma, portandola a costarvi solo 319,99 euro al posto dei consueti 349,99. Non solo: lo sconto, in un certo senso, vale doppio! Il sito infatti presenta offerte equivalenti sia per la variante con i Joy-Con bianchi sia, ovviamente, per i classici “calzini spaiati” blu e rosso. Il Sottocosto, fruibile ordinando esclusivamente dal sito, dura ancora una settimana: salvo esaurimento scorte, avete tempo fino al 16 luglio per accaparrarvi la console che ha abbattuto la barriera tra fisso e portatile. Vi conviene approfittarne, dunque… e conviene letteralmente!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi abbiamo segnalato un buon affare? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Se invece siete in vena di shopping, e anche questo vale sia per il gaming che per il resto, naturalmente vi conviene puntare su Euronics!