Come scegliere un computer: ecco cosa considerare

Che cosa dobbiamo sapere prima di acquistare uno degli strumenti più utili oggigiorno? Ecco la guida su come scegliere un computer che vi darà i più importanti consigli da seguire!

Uno dei dispositivi tecnologici praticamente essenziali al giorno d’oggi è il computer, fisso o portatile che sia. Con questo strumento è possibile svolgere diverse azioni, tra cui delle tipologie di lavoro basate sulla programmazione, sulla scrittura, sull’archiviazione di file e sulla grafica. Ma non è da escludere la componente videoludica, poiché è in costante aumento il numero di videogiocatori che scelgono un potente computer come console per il gaming.

Tuttavia, si potrebbero nutrire diversi dubbi quando si è di fronte alla scelta di un modello di computer, e fin troppo spesso ci si fa raggirare dal prezzo scontato senza riflettere sulle caratteristiche tecniche. Non bisogna essere affettati nel prendere una decisione del genere, ma la riflessione va ponderata sulla base di considerazioni ben più profonde. Per saperne di più: ecco una guida su come scegliere un computer.

Come scegliere un computer

Comprendere quali sono le proprie esigenze

La scelta di un modello di computer deriva esclusivamente dalle proprie esigenze, sia in merito all’esperienza che si desidera, sia in base al budget che si vuole investire. Da qui poi nasce la decisione di virare su di un computer fisso o uno portatile, ma anche questo dipende da ciò che si intende fare sul suddetto dispositivo.

Se si ha la necessità di scrivere codice o dei testi sui vari file Excel, Word e così via, oppure di realizzare grafiche, potrebbe andar bene un modello di computer portatile, così da non essere vincolati all’essere in casa per l’utilizzo. Se, al contrario, urge una macchina dalle capacità tecniche elevate perché si ha l’intenzione di giocare, allora un computer fisso apposito è la miglior soluzione. Per confrontare le offerte, si potrebbe dare uno sguardo a quelli che sono i migliori pc per il gaming su Pcrig.it.

Fare un check del sistema operativo e selezionarne uno

Nel momento in cui si deve scegliere un computer da acquistare, bisogna considerare un fattore essenziale, ovvero quale sistema operativo ne controlla il suo funzionamento. I più diffusi sono senz’altro Windows, Linux e macOS, e la selezione di uno di questi è legata alle preferenze individuali o a delle esigenze di software più specifiche. Infatti, per quest’ultimo aspetto è necessario assicurarsi che ci sia compatibilità tra il sistema operativo e i software da utilizzare.

Valutare le caratteristiche tecniche

Il computer è un dispositivo le cui prestazioni sono proporzionate alla potenza delle caratteristiche tecniche con le quali è realizzato. Chiaramente, se si acquista un computer con dei componenti installati di qualità mediocre o scadente addirittura, allora si deve essere consapevoli del fatto che si dovrà effettuare ben presto una sostituzione. Non tutti sanno leggere per bene le specifiche tecniche appartenenti ai computer, e molto spesso si cade in errore per questo.

In primo luogo, va prestata attenzione ai valori del processore, componente riconosciuto comunemente come il cervello del computer, quindi è bene non risparmiare su quest’ultimo ma investirci. Successivamente bisogna valutare la RAM, ovvero la memoria insita in un computer: per una macchina prestante ci vogliono almeno 8 GB di RAM, eventualmente da estendere avvalendosi di microSD o di Hard Disk esterni. Ma è altrettanto imprescindibile segnalare che un computer di qualità deve presentare la tecnologia SSD come unità principale, altrimenti durante il suo utilizzo potrebbero verificarsi dei rallentamenti insidiosi.

Infine, è opportuno valutare le caratteristiche di una scheda video che possa essere prestante, specie se l’obiettivo è quello di realizzare delle grafiche oppure se si hanno principalmente scopi videoludici. La lettura dei dati grafici è un’azione elaborata per un computer, specie se questi dati pesano diversi GB, ragion per cui c’è bisogno di una scheda madre di alto livello in combinazione con un display 4K.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!