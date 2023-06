Call of Duty: Modern Warfare 2 in offerta su Kinguin!

Con mira da cecchino, Kinguin spara a zero sui prezzi: ecco l’offerta per Modern Warfare 2, ultimo remake nella serie Call of Duty!

Tra i nostri highlights del risparmio abbiamo sempre un occhio di riguardo per il formato fisico, ma anche per il digitale c’è sempre un’offerta buona e quella che Kinguin propone per Call of Duty: Modern Warfare 2 è davvero ghiotta. Con quest’ultimo remaster (termine il cui confine con “remake” è più sbiadito che mai, oggigiorno), Activision riporta in auge uno dei capitoli più riusciti della sua saga militaristica. Purtroppo un tipo di fuoco nemico a cui non tutti i videogiocatori sono pronti a far fronte è quello rappresentato dal prezzario contemporaneo della Tripla A. Ma non oggi! Siamo infatti qui per dare visibilità al… visibilio monetario in cui vi manderà lo sconto proposto dal pinguino imperatore.

Tempi moderni richiedono sconti moderni: l’offerta di Kinguin è una schioppettata al prezzo di Call of Duty Modern Warfare 2

Bando alle ciance: quanto dovrete sborsare per arruolarvi? Sarete felici di sapere, esattamente quanto lo siamo noi di riportarlo, che lo sconto applicato al titolo è del 73%. Ciò significa che, al posto dei consueti settanta, il titolo sarà vostro a soli 19,21 euro. Tuttavia, occorre anche fare tre doverose precisazioni. La prima riguarda la piattaforma, ovvero Steam. Poi abbiamo il tempo a vostra disposizione: i numeri, nel caso di Kinguin, tendono a fluttuare, motivo per il quale vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Infine, vorremmo specificare che l’affare riguarda un intero account: comprando il gioco vi verranno fornite le credenziali per accedere a Steam da un profilo separato. Quest’ultimo, naturalmente, include anche il gioco!

Ora sta a voi dirci la vostra: ne approfitterete, o aspettate di poter rivedere offerte come quella di Final Fantasy XVI? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.