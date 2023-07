Tokyo Game Show 2023: confermati data e lista dei publisher

Non solo una data da segnare, ma una lista di publisher per cui sognare: ecco tutti i dati salienti del Tokyo Game Show, edizione 2023

Certo, sarà anche “morto” l’E3, ma dopo essere sopravvissuti al vuoto di potere evidenziato a inizio riassunto del Nintendo Direct abbiamo pur (e per) sempre il Tokyo Game Show 2023: per essere precisi, abbiamo sia una data che una lista di publisher presenti all’evento. Quest’ultimo sarà sia in digitale che dal vivo, e intratterrà gli ospiti dal 21 al 24 settembre. Con meno di un paio di mesi a separarci dall’inizio del convegno, ora disponiamo anche di un elenco completo dei presenti. I nomi inclusi in questo appello di tutto rispetto comprendono Konami, Square-Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. “Spiaze” per gli aficionados di PlayStation, che dovranno “solo” accontentarsi di una presenza minimale dal punto di vista degli indie.

Data e dati: i publisher nella lista degli invitati al Tokyo Game Show 2023

Tra le esibizioni previste al Tokyo Game Show 2023, c’è veramente di che attendere la data di inizio con non poca salivazione. Nel caso di Konami ci si può aspettare di vedere Silent Hill 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, mentre Square-Enix ha Final Fantasy VII Rebirth e Kingdom Hearts IV nel calderone. Sega, dal canto suo, solo mediante Atlus ha in cantiere Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, Metaphor: ReFantazio, Like a Dragon Gaiden e Like a Dragon: Infinite Wealth. Per quanto riguarda Capcom, poi, c’è da aspettarsi qualcosa sul supporto post-lancio di Street Fighter 6, insieme al DLC di Resident Evil 4 Remake al centro di numerosi recenti rumor. E questo senza contare le potenziali palle curve!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dall’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.