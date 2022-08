Hekka: ancora offerte tecnologiche questa estate

Volete approfittare delle ultime offerte di Hekka per l’estate? Continuate a leggere questo articolo!

C’è tanta tecnologia tra le pagine di Hekka, il grande portale di e-commerce che mette in vendita migliaia di prodotti a prezzi davvero interessanti. Tra l’altro questa estate è stata ricca di promozioni e offerte speciali che non accennano a diminuire. Vediamo che cosa ci offre Hekka in questi giorni.

Hekka: le nuove offerte

Foldable 3-in-1 Wireless Charger

Ormai tantissimi dispositivi si ricaricano senza fili: smartphone, smartwatch e cuffiette possono essere ricaricate semplicemente appoggiandole sulle apposite basette. Ma cosa fare se abbiamo diversi di questi dispositivi? Possiamo utilizzare questo sistema di ricarica wireless 3-in-1. Può ricaricare a 5 W per i dispositivi come smartwatch e cuffiette e fino a 15 W per gli smartphone. Particolarmente comodo perché si può ripiegare e occupa pochissimo spazio!

Prezzo in offerta : € 18.86

: € 18.86 Prezzo di listino : € 35.36

: € 35.36 Coupon : Hekka3in1

: Hekka3in1 Durata: fino al 31/08/2022, spedizione gratuita e tasse incluse

Wuben C3 torcia LED

Questa torcia LED Wuben C3 ha tutte le caratteristiche che si possono desiderare per questo tipo di prodotto. La luminosità massima è di 1200 lumen grazie alla lampada LED OSRAM P9 di qualità tedesca e la batteria da 2600 mAh può garantire diverse ore di funzionamento. Secondo lo standard FL1, la durata della batteria a diversi regimi sono: alto (2,9 ore), medio (3,5 ore) e basso (8,5 ore). Con protezione ambientale (143 ore). C’è da dire che il freddo potrebbe ridurre la durata. Ci sono poi le modalità strobo ed SOS.

La torcia è realizzata in lega di alluminio di alta qualità, resistente agli urti di 1,5 metri, impermeabile con certificazione IP68, antipolvere, antiscivolo. Quindi non c’è nessun problema ad utilizzarla sotto le intemperie o in mezzo al deserto. Grazie alla porta USB-C, WUBEN C3 può essere ricaricata rapidamente via cavo in circa 3 ore. Si può ricaricare anche tramite powerbank per garantire un funzionamento continuativo anche se non abbiamo a disposizione una presa di corrente

Prezzo in offerta : 15.06 €

: 15.06 € Prezzo di listino : 28.06 €

: 28.06 € Codice sconto : Hekka0706

: Hekka0706 Durata: fino al 31/08/2022, spedizione gratuita e tasse incluse

Aqara M1S Zigbee 3.0

Se cercate una lampada smart di piccole dimensione, Aqara M1S è una ottima soluzione. Infatti permette di illuminare la con LED RGB a 16 milioni di colori. Grazie all’app dedicata si può regolare colore ed intensità della luce. Inoltre è anche compatibile con HomeKit di Google e Siri di Apple per l’uso tramite assistente vocale.

Grazie alle funzionalità smart di questa lampada però possiamo fare molto di più! Infatti utilizza un sensore di prossimità che permette alla luce di accendersi automaticamente quando un essere umani di avvicina. Può essere installate in modo semplice e rapido, basterà attaccarla alla spina.

Prezzo in offerta : 25.10 €

: 25.10 € Prezzo di listino : 40.10 €

: 40.10 € Coupon : HekkaM1S

: HekkaM1S Durata: fino al 10/09/2022, spedizione gratuita e tasse incluse

KOSPET TANK M1, rugged smartwatch

Questo smartwatch al contrario di molti altri è stato pensato per essere utilizzato in ogni situazione, dal ghiaccio artico al deserto sahariano. KOSPET TANK M1 vanta una certificazione IP69K per le immersioni e può sopportare pressione fino a 5 atmosfere che corrisponde a profondità fino a 50 metri. Si tratta di un dispositivo completamente protetto dalla polvere e anche in grado di resistere ad urti e shock fino a 2 tonnellate.

KOSPET TANK M1 si prende anche cura della nostra salute. Abbiamo a disposizione tre sensori: il primo è il sensore di battito cardiaco; abbiamo poi un sensore contapassi molto preciso e un sensore per l’ossigenazione del sangue. Questi tre sensori permettono di monitorare l’attività fisica e sportiva, supportati anche da un software ottimizzato ad hoc con circa 20 funzionalità. Abbiamo anche la possibilità di monitorare la pressione sanguigna e la qualità del sonno. Per saperne di più potete consultare la nostra recensione!

Prezzo in offerta : 28.34 €

: 28.34 € Prezzo di listino : 55.14 €

: 55.14 € Coupon : HekkaKTM1

: HekkaKTM1 Durata: fino al 20/09/2022, spedizione gratuita e tasse incluse

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!