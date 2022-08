Eagle Pictures, le uscite Home Video di settembre 2022

Con nuovi action al femminile e anime cult, anche il mese di settembre sarà arricchito dalle uscite Home Video di Eagle Pictures

Si parte il 7 Settembre con Secret Team 355, nuovo action del produttore e regista Simon Kinberg. sarà disponibile nei formati DVD e Blue Ray.

Secret Team 355

Con un cast tutto al femminile che non si risparmia i premi Oscar, troveremo, infatti, Jessica Chastain, Penélope Cruz e Lupita Ngyong’o, qui alle prese con una storia di spionaggio. La sicurezza del mondo è in pericolo a causa di un’arma segreta in circolazione. Perciò una squadra di imbattibile spie si riunisce per ritrovarla in un tour che ricopre Parigi Shangai e il Marocco.

Berserk

Sempre il 7 settembre avremo spazio anche per l’animazione giapponese. Infatti grazie alla Yamato Video è in arrivo la serie completa di Berserk edita per la prima volta in formato Blu-Ray in un unico cofanetto a tiratura limitata numerata da 25 episodi in versione integrale.

L’edizione sarà arricchita da un booklet esclusivo di 40 pagine, contenente le sinossi degli episodi, i disegni preparatori, illustrazioni e curiosità sui mitici protagonisti della serie. Nell’edizione Home Video saranno presenti anche inedite anticipazioni degli episodi, doppiate per l’occasione da Patrizio Prata, la voce storica del protagonista.

Si tratta di una delle opere più famose di sempre tra gli appassionati di manga e animazione giapponese un’opera che fonde alla perfezione fantasy e horror senza risparmiarsi numerosi colpi di scena.

Lightyear – La vera storia di Buzz

Il 13 settembre sarà la volta di Lightyear – La vera storia di Buzz di Angus MacLane, un’avventura originale Disney e Pixar edita in DVD, Blu-ray e in una Steelbook da collezione sempre in formato Blu-ray.

Un’avventura sci-fi che ci porta alle origini di Buzz Lightyear, l’eroe al quale l’omonimo giocattolo della saga di Toy Story era ispirato. Una storia che ci porta a conoscenza del leggendario Space Ranger che ha conquistato generazioni di ammiratori.

Nostalgia

Il 21 settembre è, invece, la volta del cinema d’autore, in arrivo Nostalgia di Mario Martone, disponibile nei formati DVD e Blu-ray, grazie ad Eagle Pictures.

Troveremo l’attore Pierfrancesco Favino in una storia d’amore e d’identità, ispirata al romanzo di Ermanno Rea e presentata in concorso al Festival di Cannes e premiata con 4 Nastri d’Argento.

La storia di un uomo che torna alle origini e quando si accorda che quella vita è ormai una realtà che non esiste più e che dovrebbe tornare alla vita dalla quale è venuto, viene inchiodato lì da un forte senso di nostalgia.

Naruto – Parte 1

Dal 28 settembre per la prima volta integralmente in Home Video l’intero cofanetto di Naruto – parte 1 disponibile nei formati DVD e Blu-ray in edizione a tiratura limitata e numerata. Questo primo cofanetto contiene la prima stagione dell’iconico ninja, con gli episodi da 1 a 35, arricchito da un booklet di 24 pagine ricco di curiosità. La storia segue le vicende di Naruto, un giovane ninja ribelle ed emarginato a causa di un demone sigillato nel suo corpo.

King – Un Cucciolo da Salvare

Sempre il 28 settembre sarà disponibile King – Un cucciolo da salvare di David Moreau, edito in DVD e Blu-ray da parte di Eagle Pictures. Un nuovo film di avventura e amicizia con un leone protagonista di una storia ricca di colpi di scena.

Un giovane cucciolo di leone sfugge al traffico di animali esotici raggiungendo la casa di due fratelli che con l’aiuto del nonno cercheranno di riportare King nella sua Africa.

