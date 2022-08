Hekka: le ultime offerte dell’estate

Vediamo che cosa ci offre il portale Hekka con le ultime offerte estive, sconti interessanti e super convenienti!

Il portale di e-commerce Hekka mette a disposizione una serie di offerte speciali per la fine dell’estate su tanti prodotti utilissimi nella vita quotidiana. Vediamo alcune insieme!

Ancora offerte per l’estate di Hekka

Xiaomi Electric Shaver Mijia S500

Il rasoio elettrico Xiaomi Mijia S500 è un ottimo prodotto per gli uomini che desiderano curare la loro barba. Grazie alla certificazione IPX7 può essere anche utilizzato sotto la doccia e può essere risciacquato in acqua. Le tre testine rotanti, grazie al sistema flottante, si adattano perfettamente al viso. Inoltre potremo ricaricarlo comodamente tramite una porta standard USB-C e si carica in soli 60 minuti. Se andate in viaggio non occorrerà nemmeno portare il caricatore perché potrete utilizzare quello del telefono!

Prezzo in offerta : 17.14 €

: 17.14 € Prezzo di listino : 26.14 €

: 26.14 € Coupon : PROMOCODES10

: PROMOCODES10 Durata: termina il 31/08/2022, spedizione gratutita e IVA comprese nell’offerta

Ulefone Power Armor 14

Se cercale lo smartphone indistruttibile, ecco Ulefone Power Armor 14. Un rugged smartphone dotato di processore Mediatek Helio G35 e 4 GB di RAM assieme a 64 GB di ROM. Lo schermo è da 6,52 pollici Abbiamo anche un sensore principale da 20 MP affiancato da una camera macro da 2 MP e un sensore di profondità. Il tutto mosso da Android 11. Essendo indistruttibile, non mancano le certificazioni IP69K che gli consentono di resistere a immersioni, polvere e clima avverso. Si tratta di un telefono davvero resistente e anche molto economico!

Prezzo in offerta : 117.91 €

: 117.91 € Prezzo di listino : 126.91 €

: 126.91 € Coupon : Hekka29-10

: Hekka29-10 Durata: termina il 31/08/2022, spedizione gratutita e IVA comprese nell’offerta

