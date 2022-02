Recensione Kospet Tank M1: lo smartwatch indistruttibile

Recensione completa del nuovo smartwatch Kospet Tank M1, l’ultimo arrivato della famiglia rugged da parte della nuova azienda cinese

Gli smartwatch, a differenza di qualche anno fa, sono diventati accessori indispensabili nella vita di chiunque, ecco dunque che Kospet ci delizia col suo ultimo arrivato Kospet Tank M1. Caratteristica peculiare di questo prodotto è la sua appartenenza alla cosiddetta linea rugged, che fa della resistenza il suo cavallo di battaglia. Ma scopriamolo meglio nella nostra recensione completa.

Recensione Kospet Tank M1: scheda tecnica

Marca : Kospet

: Kospet Modello : Tank M1

: Tank M1 Display : 1,72″ TFT IPS 280×320

: 1,72″ TFT IPS 280×320 Materiali : metallo + plastica

: metallo + plastica Materiali cinturino : silicone

: silicone Colori disponibili : nero e verde

: nero e verde OS supportati : Android 5.1+ e iOS 10.0+

: Android 5.1+ e iOS 10.0+ CPU : RealTek8762DK

: RealTek8762DK RAM : 64KB

: 64KB ROM : 128MB

: 128MB Batteria : 380 mAh

: 380 mAh Bluetooth : V. 5.0

: V. 5.0 App companion : Da Fit

: Da Fit Monitoraggio : fino a 20 sport, battito cardiaco, passi, spO2, pressione sanguigna, sonno

: fino a 20 sport, battito cardiaco, passi, spO2, pressione sanguigna, sonno Altro : certificazione IP69K contro acqua (fino a 5 ATM), polvere, pressione e temperatura

: certificazione IP69K contro acqua (fino a 5 ATM), polvere, pressione e temperatura Dimensioni: 54.8mm*44.6mm*14.8mm

Qualità costruttiva e display | Recensione Kospet Tank M1

Una volta estratto dalla confezione di vendita lo smartwatch ci si presenta in una linea sportiva dall’aspetto tutt’altro che minimal, sarà infatti difficile abbinarlo ad abiti eleganti o polsi particolarmente piccoli (come i miei). Tuttavia utilizzato nel giusto contesto e col pubblico adatto farà assolutamente la sua figura. Il merito va anche alla qualità costruttiva, tutt’altro che scontata e che regalerà una sensazione di robustezza sin dal primo avvio. I materiali, per lo più plastica e metallo, riusciranno in pieno nel loro intento di mantenere l’orologio in vita a qualsiasi condizione di utilizzo. A conferma di ciò la certificazione contro acqua e polvere IP69K, la quale, oltre alle immersioni fino a 5ATM permetterà l’utilizzo in condizioni di elevate o minime temperature. Peccato forse per il cinturino, non di eccelsa qualità, ma onesto considerato il prezzo di vendita.

Altro aspetto cruciale del dispositivo è senz’ombra di dubbio il display, un pannello da ben 1,72″ IPS dotato di buoni angoli di visione e di una buona luminosità di picco in grado di far fronte alle giornate più soleggiate. Buona anche la riproduzione dei colori, che darà modo alle decine di watchfaces disponibili sullo store di risplendere in quanto a dettagli. Unico neo la risoluzione, da 280×320, che su un display cosi ampio mostra un po’ troppo i pixel.

Hardware e autonomia | Recensione Kospet Tank M1

Il cuore pulsante di questo Kospet Tank M1 è il RealTek8762DK acccompagnato da un quantitativo di RAM pari a 64KB e 128MB di ROM, quest’ultima non permetterà l’installazione di app terze o musica tuttavia darà modo all’utente di scaricare e tenere in memoria fino a 10 watchfaces contemporaneamente. Il sistema gira in modo incredibilmente fluido, reattivo e senza impuntamenti di sorta regalando un’esperienza appagante in qualsiasi condizione d’utilizzo. Stabile poi la connessione Bluetooth allo smartphone, senza disconnessioni involontarie e che in caso di allontanamento riaggancerà il segnale in modo automatico non appena disponibile. Per concludere in bellezza un’autonomia praticamente infinita, oltre persino alle dichiarazioni del produttore e che con una scarica costante permette tranquillamente di arrivare alle 3 settimane di utilizzo.

In cosa pecca dunque questo smartwatch? Sicuramente nella precisione dei sensori, ma andiamo con ordine. Kospet Tank M1 dispone di un quantitativo di sensori di tutto rispetto, misura infatti il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue, la pressione sanguigna (software tramite un algoritmo dedicato), il sonno e tiene il conto dei passi. Per quanto riguarda il battito cardiaco e la SpO2 l’orologio presenta misurazioni accurate, lo stesso si potrebbe dire per la pressione sanguigna, ma trattandosi di un algoritmo sono valori stimati da prendere con le pinze. La stessa cosa non si può dire invece dei passi e del sonno, dove nel 90% dei casi presenta valori totalmente sballati e fuori contesto. E se per i passi il problema è minore, poiché molto spesso presenta valori del 50% sovrastimati rispetto alla realtà e vi basterà dunque dividere per 2 il risultato esposto, per il sonno non si può dire lo stesso dato che molto spesso sballerà anche di 3/4 ore. Naturalmente è possibile che in un secondo momento queste problematiche vengano risolte tramite un banale aggiornamento del software, ma in sede di recensione è bene sottolineare questo problema.

Software e App Companion | Recensione Kospet Tank M1

Come già anticipato nel paragrafo precedente il software di questo smartwatch, proprietario, permette una navigazione nell’interfaccia utente fluida e appagante. Le funzioni sono poi molte e spaziano dal semplice cronomentro/countdown agli esercizi di respirazione, passando per il controllo della musica e lo scatto da remoto. Per quel che concerne invece la sezione allenamenti lo smarwatch propone fino a 20 categorie, tra cui passeggiata, corsa, basket, calcio e molto altro ancora, peccato per l’assenza del GPS, decisamente utile in uno smartwatch votato al movimento. Un po’ meno bene invece per le traduzioni in italiano, che molto spesso portano confusione durante l’utilizzo, un esempio di ciò è la voce Agitare: Aperto che sta per Vibrazione: Attiva.

Kospet Tank M1 farà poi affidamento all’app Da Fit (scaricabile da Google Play e App Store) per comunicare col vostro smartphone. L’app è realizzata bene, funzionale e con una buona interfaccia grafica. Le funzioni disponibili non sono tantissime, tuttavia sono presenti le principali. Sarà infatti possibile monitorare i propri parametri, gestire la sezione notifiche da inviare allo smartwatch e scaricare le decine e decine di watchfaces.

Conclusioni e prezzo

Dunque, se cercate uno smartwatch flessibile e votato allo sport, dal look aggressivo e massiccio allora questo Kospet Tank M1 potrebbe fare proprio al caso vostro. Dovrete solo scendere a patti con una misurazione non sempre accurata e una traduzione nella lingua nostrana sicuramente non eccelsa, tuttavia, complice il prezzo non troppo elevato, potrebbe proprio trattarsi dell’affare giusto.

Di listino viene infatti venduto a 99,99$, tuttavia al momento è possibile acquistarlo in promozione di lancio a soli 54,99$

