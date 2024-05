Galaxy S23: offerta sottocosto Unieuro!

Ci sono tantissime occasioni per acquistare un nuovo smartphone della serie S di Samsung. Oggi puoi trovare in offerta su Unieuro il Galaxy S23 ad un prezzo davvero messo a sottocosto, per rendere più facile l’acquisto!

Tanti sono i motivi per cui ci sentiremmo di consigliarti di acquistare uno smartphone della Galaxy Serie S, che è sempre una delle scelte migliori quando arriva il momento di acquistare un nuovo smartphone. Spesso su questi modelli si trovano molte offerte imperdibili e sconti che ti privano di ogni scusante per non acquistarli. Quello che hanno fatto con il modello Galaxy S24 è un’innovazione per il mondo del mercato. L’offerta che ti segnaliamo oggi non è sull’S24, ma su un modello altrettanto buono. Su Unieuro trovi l’offerta sul Galaxy S23, ad un prezzo messo davvero al sottocosto. Infatti puoi acquistarlo ad un prezzo davvero ottimo, parliamo di soli 649 euro invece di 1.039 euro.

Per acquistare il Galaxy S23 dovete soltanto cliccare qui.

Galaxy S23, un’offerta Unieuro galattica

Ecco il nuovo Galaxy S23, pensato per le tue imprese epiche scattate con Nightography e dotato del potente processore Snapdragon® 8 Gen 2.1. La fotocamera grandangolare da 50 MP con sensore ad alta risoluzione e il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 combinano i fotogrammi rapidamente per estrarne da ognuno i bit, così da trasformare ciascuno di essi in una foto ad alta risoluzione. I selfie notturni e i video in contesti bui sono resi più luminosi dalla fotocamera per selfie da 12 MP.



Con 3.900 mAh2 di capacità tipica, Galaxy S23 ha una durata della batteria migliorata rispetto alla precedente serie Galaxy S.3 Oltre al display Dynamic AMOLED 2X super fluido, Galaxy S23 è dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 2 pensato per Galaxy, che ottimizza i tempi di caricamento e il consumo della batteria. Gioca e trasmetti in streaming da dove vuoi grazie alla visibilità adattiva negli ambienti esterni, che garantisce colori e brillantezza ottimali in qualsiasi condizione di luminosità.

Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro!