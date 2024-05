Le occasioni per acquistare un nuovo smartphone non mancano, grazie alle tante offerte di Amazon, che ancora oggi ci sorprende. Puoi trovare in sconto su Amazon il Google Pixel 7a, la versione più potente del penultimo modello della casa!

Tante sono le sorprese che ci riservano ogni giorni i vari siti di e-commerce, che trovano sempre dei nuovi prodotti da offrirci tra smartphone, smart tv, videogiochi e quant’altro. Parliamo questa volta della Google Pixel, che di smartphone la sa lunga. Talmente tanto che il Google Pixel 8a è uno dei nuovi dispositivi in arrivo più attesi, insieme al Google Pixel Tablet, della stessa casa. Rimanendo proprio a tema Google Pixel, Amazon ci offre un ottimo sconto sul Google Pixel 7a, che sarebbe la versione più potente dell’ultimo modello di casa Google Pixel. Potete trovarlo davvero ad un ottimo prezzo che non potete lasciarvi sfuggire, ovvero a soli 349 euro invece del prezzo base di 509 euro.

Per acquistare il Google Pixel 7a devi soltanto cliccare sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Google Pixel 7a - Cellulare 5G Android Sbloccato con Grandangolo e Batteria che Dura 24 Ore - 128GB - Grigio Antracite Il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell'immagine di Pixel 7a consente di scattare foto eccezionali con luce scarsa, correggere le foto sfocate e rimuovere gli elementi di disturbo

Il Google Pixel 7a in sconto su Amazon è ciò che cerchi

Il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell’immagine di Pixel 7a consente di scattare foto eccezionali con luce scarsa, correggere le foto sfocate e rimuovere gli elementi di disturbo. Il processore Google Tensor G2 lo rende più veloce, efficiente e sicuro, con un audio migliorato per le chiamate, grande autonomia e qualità ottima per foto e video. Grazie al chip di sicurezza Titan M2, Pixel 7a è dotato di vari livelli di sicurezza che aiutano a proteggere le tue informazioni personali.

Inoltre, include la VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi che ti aiuta a proteggere le tue attività online, così puoi navigare su internet in totale sicurezza anche quando ti colleghi da wi-fi pubblici. La batteria adattiva può durare oltre 24 ore. Se attivi il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 3 giorni. In più, Pixel 7a è velocissimo a ricaricarsi. Passare a Pixel è semplicissimo, in pochi semplici passi puoi trasferire contatti, messaggi, foto e app da qualsiasi smartphone tu abbia, tramite cavo o direttamente da Google Drive.

