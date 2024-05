Furiosa: il nuovo trailer avvia il preorder dei biglietti al cinema!

La Warner ci delizia con un altro trailer per i biglietti per Furiosa: A Mad Max Saga, annunciando l’apertura al preorder per l’acquisto dei biglietti al cinema!

“La vera domanda è: saprai rendere questo momento epico?”. Con questa domanda si apre il nuovo trailer di Furiosa: A Mad Max Saga, l’ultimo capolavoro del regista George Miller, che non ha mai perso lo smalto durante il corso della sua carriera. Ancora una volta la Warner Bros ci getta in un nuovo trailer dove abbiamo modo di vedere ancora di più in azione il villain del film, Dementus, interpretato dal talentuoso Chris Hemsworth, famoso per aver interpretato il personaggio di Thor nel Marvel Cinematic Universe. Proprio in merito a questo, l’attore australiano ha scelto di redimersi, volendo fare meglio di quanto abbia fatto in precedenza con film come Thor: Love and Thunder, film che non ha per niente apprezzato. Questo film rappresenta per lui la sua redenzione da attore, che gli permetterà infatti di fare film di alto spessore e di collaborare con grandi registi come George Miller.

Furiosa: Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy molto aggressivi nel trailer per i biglietti

In questo trailer vediamo anche la Furiosa di Anya Taylor-Joy, che in una scena si taglia i capelli per avere poi quell’iconica testa rasata per ricordare il suo aspetto che abbiamo visto in Mad Max: Fury Road, interpretata da Charlize Theron. Ricordiamo che questo film è ambientato ben 20 anni prima degli eventi del film con il Max di Tom Hardy e racconta la storia di Furiosa che viene strappata via dalla sua casa e cerca la via per il ritorno che troverà soltanto in Fury Road. In questo trailer abbiamo anche modo di vedere un piccolo aiutante di Furiosa, mentre quest’ultima cerca di ottenere la sua vendetta contro Dementus, che è a dir poco folle e pronto a tutto pur di guadagnare ancora più potere.

Ricordiamo che Furiosa: A Mad Max Saga uscirà il 23 maggio, per la regia di George Miller e vedrà Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista Furiosa e Chris Hemsworth nei panni del villain Dementus. Andrete a vedere il film? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

