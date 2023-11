Canon annuncia tre rivoluzionari obiettivi RF e due nuovi adattatori Power Zoom con un’ampia gamma di funzionalità destinate ad ampliare le possibilità creative di professionisti e appassionati

Canon ha annunciato tre nuovi obiettivi RF rivolti al sistema di mirrorless R, ovvero, RF 24-105 mm F2.8 L IS USM Z, RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM e RF 200-800mm F6.3-9 IS USM. Il primo obiettivo RF è un ibrido all’avanguardia con due adattatori Power Zoom opzionali che segna un importante traguardo nel campo della tecnologia ottica, a lungo atteso da molti fotografi e videomaker. Questo obiettivo “all-in-one” racchiude caratteristiche fondamentali delle linee di obiettivi professionali Canon: la linea RF, broadcast e cinema; per esprimere al meglio il concetto di versatilità. È il primo obiettivo zoom RF a combinare una ghiera di controllo personalizzabile e una dedicata all’apertura del diaframma più le funzionalità servo tramite gli adattatori Power Zoom opzionali.

Canon: annunciati tre nuovi obiettivi RF | 24-105mm F2.8 L IS USM Z

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z coniuga la praticità e la portata di RF 24-105mm F4 L IS USM con le capacità creative e di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione di RF 24-70mm F2.8 L IS USM – non sarà quindi più necessario scegliere tra questi due punti di forza per realizzare lo scatto perfetto. Inoltre, l’obiettivo mantiene una stabilizzazione ottica dell’immagine pari a 5.5 stop (fino a 8 stop in abbinamento con la stabilizzazione dell’immagine integrata nel corpo macchina1), assicurando la massima stabilità durante le riprese a mano libera e una qualità immagine superiore per gli scatti realizzati in scenari dinamici, come matrimoni ed eventi. La ghiera di controllo diaframma (disponibile solo in modalità video) offre un controllo preciso sull’esposizione, in abbinamento con l’apertura a 11 lamelle per un meraviglioso effetto bokeh.

Caratteristiche principali di RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

Qualità d’immagine eccellente e protezione dagli agenti esterni per una maggiore durata, oltre a immagini nitide dal contrasto elevato assicurate da quattro lenti UD che correggono l’aberrazione cromatica

Messa a fuoco parafocale elettronica ed eliminazione del focus breathing per mantenere un campo visivo uniforme durante le riprese video

Meccanismo di zoom interno che mantiene il barilotto alla sua lunghezza fissa, agevolando la maneggevolezza anche quando usata all’interno di un rig, la resistenza agli agenti esterni e l’operatività dell’obiettivo

Funzionamento fluido della ghiera del diaframma a 32 step e un pulsante di rilascio per la posizione “Auto”

Le funzioni dell’obiettivo RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z possono essere ulteriormente ampliate con due nuovi adattatori Power Zoom, offrendo una flessibilità ancora maggiore ai videomaker. Questi accessori assicurano infatti il funzionamento fluido dello zoom e il controllo remoto tramite l’app Canon Camera Connect o EOS Utility.

L’obiettivo RF 24-105mm F2.8L IS USM Z è disponibile ad un prezzo suggerito di € 3769,99 €.

Inoltre, Power Zoom Adapter PZ-E2B sfoggia un connettore per messa a fuoco/zoom da 20 pin che consente il collegamento di dispositivi compatibili per gli ambienti di produzione in studio o su larga scala – ed è anche compatibile con l’impugnatura Canon Zoom Servo ZSG-C10.

Caratteristiche principali degli adattatori Power Zoom PZ-E2 e PZ-E2B

Impugnatura ergonomica per un comodo utilizzo in abbinamento con l’obiettivo

Alimentazione esterna USB-C opzionale per riprese prolungate e operazioni zoom più rapide

Pulsanti grandangolo/tele per operazioni zoom fluide

Ghiera di selezione della velocità dello zoom per maggiore controllo sui movimenti di camera

L’adattatore Power Zoom PZ-E2B è dotato di un connettore remoto a 20 pin compatibile con accessori esterni per il controllo dello zoom e messa a fuoco, nonché di controllo remoto tramite IP in una configurazione multi-camera con altre camere compatibili che supportano il protocollo XC di Canon

Di seguito i prezzi suggeriti dei due prodotti: Power zoom adapter PZ-E2, € 1259,99 e Power zoom adapter PZ-E2B € 1679,99.

Canon: annunciati tre nuovi obiettivi RF | RF-S 10- 18mm F4.5-6.3 IS STM

Obiettivo zoom ultra grandangolare estremamente compatto e leggero Soluzione rivoluzionaria per le riprese foto e video ultra grandangolari, l’obiettivo RF-S 10- 18mm F4.5-6.3 IS STM è progettato per le fotocamere del Sistema EOS R APS-C e offre un’escursione focale di 10-18mm, rivelandosi ideale per gli appassionati della fotografia di viaggio, paesaggistica, di paesaggio urbano e vlogging.

L’obiettivo offre una stabilizzazione eccellente dell’immagine, grazie alla stabilizzazione ottica fino a 4 stop e fino a 6 stop in abbinamento con la stabilizzazione dell’immagine integrata nel corpo2. Ciò consente a fotografi e videomaker di effettuare riprese a mano libera in tutta tranquillità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Movie Digital IS assicura prestazioni elevate ed è ideale per i creatori di contenuti che desiderano realizzare riprese con inquadrature molto ampie senza avvalersi di un treppiede.

Con un peso di soli 150 grammi, questo obiettivo incredibilmente piccolo e leggero è il compagno perfetto per qualsiasi viaggio. I creativi non devono più scendere a compromessi: il nuovo obiettivo è eccellente per realizzare contenuti sia foto sia video. Offrendo prestazioni e immagini di qualità superiore, è perfetto per eseguire facilmente eccezionali riprese ultra grandangolari.

Caratteristiche principali di RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

Design compatto e leggero

Ideale per viaggi, panorami e vlogging

Fino a 4 stop di stabilizzazione ottica e fino a 6 stop in abbinamento con la stabilizzazione dell’immagine integrata nel corpo2

Un ottimo abbinamento per le fotocamere APS-C come EOS R10, EOS R50 ed EOS R7

Flessibilità e qualità immagine superiore

L’obiettivo RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM è disponibile ad un prezzo suggerito di € 429,99.

Canon: annunciati tre nuovi obiettivi RF | 200-800mm F6.3-9 IS USM

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM è un super teleobiettivo full-frame destinato a rivoluzionare il mondo della fotografia naturalistica e sportiva. Con un’incredibile lunghezza focale massima di 800 mm, è il teleobiettivo più potente per innesto RF3. È dotato di guarnizioni anti-polvere e impermeabili per affrontare le condizioni più difficili e consentire ai fotografi di catturare immagini straordinarie in qualsiasi ambiente, grazie a un’impareggiabile versatilità.

Progettato per coloro che desiderano migliorare la propria arte fotografica e raggiungere l’irraggiungibile, questo obiettivo è ideale per realizzare lo scatto perfetto da qualsiasi posizione. La stabilizzazione dell’immagine pari a 5.5 stop (fino 7.5 stop in abbinamento con le fotocamere EOS R dotate di IBIS4), la veloce messa a fuoco automatica, l’escursione focale e la costruzione ottica assicurano immagini e video di elevata qualità mentre lo zoom ha il potere di far rientrare nell’inquadratura anche i soggetti più piccoli.

È la scelta ideale per gli appassionati che desiderano superare i limiti della fotografia naturalistica e sportiva, catturando ciò che prima sembrava impossibile.

Caratteristiche principali di RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Super teleobiettivo per la fotografia naturalistica e sportiva, la scelta ideale per chi cerca ancora più versatilità in un teleobiettivo

Fino a 5.5 stop di stabilizzazione ottica e fino a 7.5 stop in abbinamento con la stabilizzazione dell’immagine integrata nel corpo 4

Apertura a nove lamelle per un eccellente resa dello sfuocato, costruzione ottica di elevata qualità e veloce messa a fuoco automatica

Resistente agli agenti esterni per l’uso in condizioni difficili

L’obiettivo RF 200-800mm F6.3-9 IS USM è disponibile al prezzo suggerito di € 2529,99 €.