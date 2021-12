Braun: disponibile il nuovo epilatore firmato Belén Rodriguez

La nuova esclusiva limited edition di Braun realizzata in collaborazione con Belén Rodriguez è finalmente arrivata, Via i peli superflui!

Il brand leader nella rasatura a lamina e nell’epilazione elettrica, è orgoglioso di annunciare il lancio della nuova esclusiva limited edition realizzata in collaborazione tra Braun e Belén Rodríguez, disponibile e acquistabile su Amazon a partire da oggi. La collaborazione ha visto la creazione di una splendida pouch personalizzata da Belén, pensata appositamente per contenere il Braun Silk-expert Pro 5, l’epilatore a luce pulsata più sicuro, rapido ed efficiente per l’epilazione permanente e alleato di Belén contro i peli superflui.

Nuova collaborazione tra Braun e Belén Rodriguez per il nuovo epilatore laser

La cura della persona è fondamentale. Avere un corpo sano ma anche pulito richiede i giusti strumenti. Oggi Braun annuncia il nuovo epilatore laser tramite una rinnovata collaborazione con Belén Rodriguez. Nella comodità di casa propria, l’epilatore di Braun, attraverso il nuovo sensore SensoAdapt, rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato, mentre i brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di raggiungere risultati perfetti con sedute brevi. Questo nuovo epilatore, pensato sia per uomini che per donne, permette l’epilazione di tutte le parti del corpo in maniera definitiva.

Il Braun Silk-expert Pro 5 è l’ultimo della serie Silk-épil, da anni all’avanguardia tra i prodotti dedicati alla cura del corpo. Il device, inoltre, arriva direttamente insieme alla bellissima pouch, realizzata in materiale finta-pelle nella stupenda colorazione rosa antico, e firmata da Belén a caratteri color oro. Inoltre, grazie al pratico manico, la pouch è l’astuccio perfetto per portare con sé il device in comodità, anche durante i viaggi o per altre occasioni. Versatile e funzionale, che siano trucchi, prodotti beauty o altri articoli, la pouch è l’accessorio di cui non potrai più fare a meno per questo Natale 2021!

