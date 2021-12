Braun: presentati i prodotti per Natale 2021

In vista dell’arrivo del periodo natalizio, e tutti gli acquisti che ne conseguono, Braun ha presentato tutti i prodotti principali del proprio catalogo (per quanto riguarda i device per depilazione e rasatura) per Natale di questo 2021

Dicembre è iniziato e il periodo più magico dell’anno è ormai alle porte: le luci che illuminano le vie della città, le decorazioni sulle porte e i balconi delle case, la prima neve e molto altro. In altre parole, sta arrivando il periodo natalizio! Come ogni anno, esso porta con sé la corsa ai regali, che, soprattutto per i ritardatari, può trasformarsi in una vera e propria sfida dell’ultimo minuto. Per l’occasione, Braun ha presentato al pubblico tutti i principali device del proprio catalogo per Natale 2021. Vediamo di seguito di che cosa si tratta!

Braun: tutti i device presentati per Natale 2021

I device presentati da Braun per Natale 2021 sono per la depilazione e la rasatura. Tra i must have per la depilazione troviamo l’epilatore a luce pulsata Silk Expert Pro 5, per l’epilazione permanente dei peli visibili anche nella comodità di casa propria. La lista prosegue con il Silk-Epil 9 Flex, il primo epilatore con testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo, e il Face Spa Pro, il primo device tutto-in-1 per l’epilazione, la pulizia e una tonificazione della pelle ancora migliore.

Come accennato prima, nella lista dei desideri non mancano i device per la rasatura e lo styling. Tra i rasoi della linea Braun, connubio perfetto di innovazione, tecnologia e design, troviamo il nuovo Braun Series 9 Pro, il top di gamma progettato per una rasatura efficace e delicata ad ogni passata, e il Braun Series 7, con la rivoluzionaria testina Flex a 360°. Per la regolazione e la rifinitura, invece, Braun propone il nuovo Series X, per risultati ottimali e precisi anche per i più inesperti, il BT5265 e l’MGK7220, ideali per i look da sfoggiare durante le feste.

