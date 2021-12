Sifu: confermata l’uscita della versione fisica per PS4 e PS5

Il picchiaduro Sifu arriverà su PS4 e PS5 con una versione fisica in uscita nel 2022. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio originale, avvenuto durante lo State Of Play dello scorso febbraio, Sifu è riuscito a catturare l’interesse della community, grazie al suo gameplay che promette tanta azione a base di intensi scontri di Kung Fu. Il picchiaduro di SloClap era originariamente previsto in uscita nel corso di quest’anno, ma è stato successivamente rimandato al 2022. Ora finalmente la software house ha annunciato con un trailer l’uscita di Sifu anche in versione fisica, per PS4 e PS5. Siete pronti per combattere?

Sifu in uscita su PS4 e PS5 anche in versione fisica

Dopo il successo di Absolver, altro gioco basato principalmente su combattimenti con arti marziali, SloClap sta per tornare con un nuovo titolo che ci metterà nei panni di un combattente di Kung Fu. In Sifu controlleremo infatti un allievo di arti marziali che dovrà vedersela contro agguerriti criminali, sullo sfondo di una città orientale moderna. Nel nuovo trailer pubblicato nelle scorse ore, abbiamo avuto un nuovo breve assaggio del caratteristico gameplay dal taglio cinematografico di Sifu.

La software house, dopo aver rivelato alcuni retroscena sul gameplay negli scorsi mesi, ha finalmente annunciato l’uscita di Sifu, il quale sarà pubblicato su PS4 e PS5 l’8 febbraio 2022, con una versione fisica in arrivo la prossima primavera. Il titolo sarà pubblicato anche su PC, anche se il trailer di cui sopra non riguardava tale versione (dunque possiamo supporre che quest’ultima sarà solamente digitale), mentre al momento non è previsto un rilascio per console Xbox.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.