World of Warcraft: uscita rinviata per il libro su Kalimdor!

L’uscita del libro di World of Warcraft sulla recente lore di Kalimdor è stata rinviata. Poco meno di un mese fa è stata annunciata la patch 9.2 di Shadowlands, che conclude l’arco narrativo dell’espansione. I libri di World of Warcraft sulla lore sono sempre stati molto apprezzati dai fan, soprattutto quelli che si occupano di vicende che non avvengono direttamente nel gioco.

World of Warcraft Exploring Azeroth: Kalimdor, i motivi dell’uscita rinviata del libro

L’uscita del libro Exploring Azeroth: Kalimdor, il secondo di una serie di simil-atlanti che contengono accenni alla lore attuale del gioco, era inizialmente prevista per il 20 dicembre, ma è stata rinviata. Il primo volume, già tradotto in italiano come Esplorare Azeroth: i Regni Orientali, racconta il viaggio di Mathias Shaw e del suo compagno Flynn Ventofermo (i due sono la prima coppia LGBTQ ufficiale del gioco) attraverso i Regni Orientali. Si sa, i Regni Orientali sono sempre stati un territorio dell’Alleanza, quindi non stupisce che il libro su Kalimdor sia narrato dal punto di vista di due personaggi dell’Orda.

Il libro è scritto dal punto di vista di due personaggi dell’Orda: uno è Rexxar, il campione dell’Orda, l’altro è lo sciamano Zekhan (conosciuto nella community come Zappy Boi). Il problema principale riscontrato dai fan che già hanno avuto modo di mettere le mani sul volume è che ci sono delle grosse inconsistenze per quanto riguarda la lore. In più, sono presenti numerosi stereotipi razzisti (e antisemiti, quando si parla dei Goblin) che riguardano la maggior parte delle razze presenti nell’Orda. Casa Blizzard sta già attraversando un momento di crisi, viste le accuse di molestie sessuali e di discriminazioni rivolte all’amministrazione (il CEO Bobby Kotic si è già scusato). La nuova data d’uscita del libro che appare sui siti è il 25 gennaio.

