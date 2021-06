Braun: prodotti in edizione limitata per i 100 anni

Per celebrare i suoi 100 anni di vita, Braun ha deciso di rivisitare i suoi prodotti più iconici con una serie in edizione limitata e una garanzia estesa di 5 anni

Il 2021 è un anno speciale per Braun che celebra i 100 anni da quando Max Braun aprì il suo primo laboratorio di Francoforte sul Meno, in Germania. Un secolo di storia e di successi, mantenendo sempre i valori del buon design: utile, semplice e progettato per durare nel tempo. Per il suo centesimo anniversario Braun lancia una nuova collezione esclusiva di prodotti iconici, in edizione limitata, espressione di un design senza tempo, funzionale e innovativo, codificato dal designer Dieter Rams a partire dagli anni Cinquanta e ancora attuale. Una collezione speciale che ripropone i cinque elettrodomestici Braun più iconici: dai minipimer MultiQuick (declinati in due versioni, Serie 3 e Serie 9) allo spremiagrumi, per finire con la categoria stiro che è rappresentata dal ferro a vapore TexStyle 5 e dal generatore di vapore CareStyle Compact.

Riconoscibili grazie al nuovo packaging, caratterizzato dal linguaggio essenziale ed elegante proprio del marchio Braun, i nuovi prodotti in edizione limitata offrono ai consumatori una garanzia estesa a 5 anni attivabile registrando l’acquisto sul sito, a testimonianza dell’impegno in favore di prodotti affidabili e duraturi.

Braun MultiQuick 9 e 3: gli iconici frullatori a immersione

Braun ha pensato di inaugurare la sua collezione speciale con gli ultimi eredi del celebre minipimer, l’accessorio per la cucina, introdotto proprio da Braun nel 1966, che ha esteso il marchio omonimo all’intero segmento dei frullatori a immersione. Il MultiQuick 9 MQ9125XS è il più potente minipimer della gamma: dotato di un motore da 1200W, Active PowerDrive che ne velocizza le prestazioni e ActiveBlade, la prima tecnologia al mondo che permette il movimento verticale delle lame. Con il sistema imode Control si possono scegliere tre diverse velocità di lavorazione e la comoda funzione Pulse si adatta alle molteplici necessità in cucina. In aggiunta, grazie all’Advanced SmartSpeed, è possibile regolare la velocità del Minipimer in base alla pressione di un comodo tasto. Il prodotto viene fornito con un comodissimo piedistallo dove riporre il minipimer dopo l’uso e, come tutta la gamma celebrativa, è disponibile in un’elegante colorazione nera.

MultiQuick 9 non è l’unico protagonista della categoria: ad accompagnarlo c’è il MultiQuick 3 MQ3135BK, il frullatore a immersione che offre una miscelazione ottimale e la massima precisione grazie alle sue 11 velocità regolabili. Il tutto senza schizzi, grazie al sistema SplashControl, e con una maggiore versatilità durante la lavorazione, grazie alla tecnologia Easy Click. L’albero di miscelazione PowerBell Plus e una lama extra consentono risultati ancora più veloci ed efficienti. Il prodotto è anch’esso disponibile in total black che, in abbinamento con le parti metalliche, ne esalta ulteriormente il design premium.

Braun Spremiagrumi: per una colazione super

Il terzo prodotto della linea celebrativa è lo Spremiagrumi CJ 3050BK, disegnato nel 1972 e ancora attualissimo a 50 anni di distanza, insuperato per la purezza delle linee e la sua funzionalità. Dotato di una potenza di 60W, con Start&Stop automatico e un pratico beccuccio antigoccia, rappresenta una soluzione ideale per iniziare la giornata con energia e in modo salutare. Inoltre, grazie al Direct Serve, il succo appena preparato viene versato direttamente nel bicchiere, rendendo la spremuta ancora più veloce e pratica. È disponibile nella speciale colorazione nero premium, perfetto per tutte le tipologie di arredo.

Braun CareStyle Compact e TexStyle 5: il ferro da stile moderno

Completano la special edition due elettrodomestici Braun dedicati allo stiro: il primo, CareStyle Compact IS2058BK, è un ferro generatore di vapore da 2200W, noto per la particolare velocità e il design compatto che assicura un risparmio di spazio e tempo. Il prodotto vanta al suo interno numerose tecnologie, come il doppio vapore DoubleSteam, la piastra FreeGlide 3D e il rivestimento Eloxal Plus, un particolare materiale che, combinato alla tecnologia iCareTec, offre una soluzione ottimale per stirare in tranquillità anche i tessuti più delicati. Anche il CareStyle Compact è disponibile in colorazione nera ed è progettato per durare nel tempo e per regalare un’esperienza di stiro silenziosa e rilassante.

L’ultimo elettrodomestico della linea celebrativa è il Braun TexStyle 5 SI5088BK, un ferro da stiro da 2800W dal design unico, dotato di un particolare manico aperto che assicura la massima ergonomia e consente di riporlo anche in verticale. Questo ferro da stiro Braun si contraddistingue per il potente getto di vapore che può raggiungere i 220 g/min, la modalità ECO che permette un risparmio del 65% di energia, un sistema anti-goccia che evita fuoriuscite di liquidi anche a bassa temperatura e il pratico Self-Clean, che assicura l’autopulizia del ferro per garantire un maggior ciclo di vita.

Tanti auguri!

Cinque prodotti che Braun ha scelto per celebrare un secolo di intuizioni e innovazioni che si sono sempre contraddistinte per affidabilità e praticità. Cinque pietre miliari che rappresentano la migliore tradizione del marchio nell’ambito dell’household, con un design senza tempo che continua a ispirare chiunque desideri non solo elettrodomestici, ma delle vere icone di stile progettate per durare.

Lo stile unico e innovativo del marchio Braun è anche online: è infatti attiva una versione rinnovata del sito Braun Household, dove sarà possibile confrontare le caratteristiche dei vari prodotti e approfondire argomenti come il fitness e l’alimentazione, con un’ampia scelta di articoli e ricette. E, grazie alla nuova sezione e-commerce, sarà ora possibile acquistare direttamente online i prodotti Braun, garantendo così agli utenti un’esperienza più ricca e completa.