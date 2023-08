Baldur’s Gate 3: l’offerta di Kinguin batte pure il lancio da 20!

Il mondo di Dungeons & Dragons a portata di borsellino: l’offerta di Kinguin taglia corto sul prezzo di Baldur’s Gate 3, ultimo della saga

Ci siamo presi una piccola pausa dagli highlights di Kinguin in vista della pianificazione della rubrica di agosto, ma se volete un’offerta per rinfrescarvi sotto l’ombrellone abbiamo di che farvi tornare di corsa al PC nella camera dell’hotel: vi interessa Baldur’s Gate 3? Ebbene sì, il terzo capitolo dello spinoff di Dungeons & Dragons promette faville anche dal punto di vista economico. Chi già lo ha provato, al di là degli intoppi per giocarlo nella nostra lingua, ha avuto ben poco di cui lamentarsi; siamo sicuri che, pagando una cifra adeguata, sarete anche voi dello stesso avviso. Ma quanto vi verrà a costare quest’epopea nel mondo fantasy del compianto Gary Gygax? Scopriamolo insieme.

Il drago ha perso il tesoro nella sua tana: ecco l’offerta di Kinguin su Baldur’s Gate 3

Andiamo subito al dunque, allora. Quanto costa Baldur’s Gate III su Kinguin? Sarete lieti di sapere, quasi quanto lo siamo noi di riportarlo, che la percentuale di sconto è fissa sul più che ragguardevole 58%. Questo porta il prezzo dalla consueta sessantina della Tripla A truffaldina ai più abbordabili 25 euro: una cifra che meglio rappresenta il costo del gaming di qualche anno fa. Sia come sia, due sono le cose da tenere a mente. Prima di tutto, approfittatene appena potete: lo sconto può variare senza preavviso, e l’articolo può risultare meno attendibile anche a pochi minuti dalla pubblicazione. In secondo luogo, sappiate che non si tratta di una chiave per avere il gioco: quelle che andrete a comprare sono le credenziali di un profilo Steam separato.

Ora sta a voi dirci la vostra: coglierete la palla al balzo?