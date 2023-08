A scuola di game design: parte 4, Hironobu Sakaguchi

Dal “non aver quel che ci vuole” per un gioco d’azione al fare del “raccontare una storia” un tipo di game design: ecco Hironobu Sakaguchi

Abbiamo discusso dell’equilibrio tra narrazione e gameplay parlando di Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima e Yoshiaki Koizumi, ed oggi siamo di nuovo qui per analizzare la filosofia di game design resa famosa da Hironobu Sakaguchi. Il papà di Final Fantasy, una serie perlopiù nota per le mille storie entrate nei nostri cuori e per un gameplay dal respiro più lento, ha riassunto pressoché l’intero genere dei giochi di ruolo con battaglie a turni nel suo celebre aforisma. “Non ho ciò che ci vuole per creare un buon gioco d’azione. Credo di cavarmela meglio nel raccontare una storia.” Come sempre, partendo dalla sua: scopriamo il suo percorso e la sua filosofia nella progettazione di quei mondi di fantasia, che finali mai furono.

Nibelheim (o “gioventù bruciata”) | A scuola di game design con Hironobu Sakaguchi

Hironobu Sakaguchi nasce il 25 novembre 1962 a Hitachi, prefettura di Hibaraki nel Kantō, da una coppia del Kyushu (due regioni giapponesi di cui abbiamo parlato in un’occasione separata dal game design). Vacanze nel meridione nipponico a parte, i suoi interessi in tenera età annoverano una vera ossessione per la geologia. Alle elementari ha studiato pianoforte, per poi darsi alla chitarra nella band amatoriale della scuola (i cui concerti non autorizzati gli sono quasi costati un’espulsione). Il primo incontro con i videogiochi è stato all’università nazionale di Yokohama, dove tramite il compagno di studi Hiromichi Tanaka (altro grande di Square-Enix) ha scoperto Wizardry sul suo Apple II, tra una lezione saltata e l’altra. Da cosa nasce cosa: prima un Apple II contraffatto ad Akihabara per programmare, poi un lavoro part-time per comprarsi dei giochi. E a dargli lavoro è stata la giovane divisione videoludica del gestore elettrico Den-Yu-Sha, uno studio chiamato… Square.

La trappola | A scuola di game design con Hironobu Sakaguchi

A causa della natura più modesta di Square rispetto alla Namco e alla Konami del tempo, il colloquio di lavoro per Sakaguchi è stato rapido e informale. Il futuro game designer fa più affidamento al lavoro per sostentare la sua carriera musicale, sebbene fiducioso nella gavetta per imparare a programmare. Il suo primo ingaggio è per un adattamento non autorizzato del game show televisivo Torin-ingen, per poi dirigere i lavori all’avventura testuale The Death Trap. Il debutto su Famicom (NES) è stato con King’s Knight. Tutti progetti che hanno tenuto Square a galla, ma accomunati dalla componente action che Sakaguchi non apprezzava particolarmente. Sin da subito, il game designer si è fatto un nome come capo autoritario, per poi diventare direttore di pianifica e sviluppo per una Square ormai indipendente. Dopo il successo di Dragon Quest da parte di una Enix ancora nubile, ha convinto Shigeru Miyamoto a permettere di produrre la sua variante. Per farlo, si è ispirato a The Legend of Zelda e alla serie Ultima di Origin Systems.

La fine è l’inizio | A scuola di game design con Hironobu Sakaguchi

Se credevate che la fiducia dell’attuale Square-Enix in Balan Wonderworld fosse (a ragion veduta) bassa, non avete visto il gelo della Square di un tempo verso Fighting Fantasy. In origine avrebbe dovuto chiamarsi così, per poi cambiare nome a causa di un’omonima serie di romanzi a bivi. Sakaguchi non scherzava: se il suo gioco fantasy non avesse venduto, sarebbe stata la fine del suo lavoro da game designer, tornando in università a testa bassa. Sappiamo tutti molto bene quali siano state le vendite. Con quattrocentomila copie piazzate in Giappone, Final Fantasy è diventata la gallina dalle uova d’oro di Square, spianando la strada a seguiti e progetti similari. Uno su tutti Chrono Trigger nel 1995, con un dream team composto da lui, Yuji Horii (Dragon Quest) come suo pari e Akira Toriyama (Dragon Ball) per il design dei personaggi.

Grafica affascinante e grafici calanti | A scuola di game design con Hironobu Sakaguchi

Con il successo mainstream ottenuto dalla serie su PlayStation con Final Fantasy VII, Sakaguchi ha iniziato a sedere sui sedili posteriori per molti giochi come produttore, lasciando a Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura le redini di altri progetti. Dopo il trasferimento a Honolulu (isole Hawaii), ha voluto riprendere il comando solo per il nostalgico Final Fantasy IX. Purtroppo, non è tutto oro ciò che stupisce col motore grafico. Il film in CGI dedicato alla serie ammiraglia, Final Fantasy: The Spirits Within, è stato un flop, portando il morale di Sakaguchi ai minimi storici. Dimessosi da produttore per Square nel 2001, il game designer si è limitato a comparire come produttore nei titoli di coda, passando però tre anni a casa – su sua stessa ammissione – “senza fare nulla”. Gli artisti Akira Toriyama e Takehiko Inoue lo hanno convinto a tornare nel ruolo di produttore, ma alla fine ha abbandonato la compagnia nel 2003 dopo aver lavorato a Final Fantasy X-2.

Nebbie, nebbie ovunque | A scuola di game design con Hironobu Sakaguchi

Il supporto di Toriyama e Inoue convince Sakaguchi a riprendere la situazione in mano nel 2004, quando fonda lo studio indie Mistwalker con l’aiuto di Microsoft. Non a caso, lo studio (condiviso tra Honolulu e Tokyo) ha fatto il suo debutto con Blue Dragon per Xbox 360. Dopo altri giochi come ASH: Archaic Sealed Heat, Lost Odyssey e il mai uscito Cry On, il game designer fa un vero e proprio ritorno alle origini con The Last Story su Wii. Il gioco ripropone formule di gameplay classiche, con l’aiuto del feedback per i giochi precedenti. Tuttavia, di lì in poi il suo team si è limitato solo a progetti minori per mobile: Party Wave, simulatore di surf (dalle vendite scarse) ispirato alla sua passione per le onde; Terra Battle, gioco di ruolo con carte dalla trama ispirata alla TV occidentale; infine, più di recente, Fantasian. Quest’ultimo è nato da una rivisitazione di Final Fantasy VI da parte di Sakaguchi, reinnamoratosi della narrazione dopo aver rigiocato il magnum opus per SNES.

Mentalità nello sviluppo | A scuola di game design con Hironobu Sakaguchi

L’ammirazione verso Dragon Quest è stata immediata. Lo scopo primario di Final Fantasy è stato quello di creare una lunga avventura con tanto di salvataggio dei dati, su hardware al di fuori del PC. Non per questo i giochi di ruolo standard sono il genere preferito di Sakaguchi. L’onore spetta ai giochi di ruolo tattici, un filone esplorato da lui stesso con ASH. La missione di Sakaguchi nel game design è l’anticonformismo, andando contro i dogmi stabiliti nel mondo videoludico cercando al tempo stesso di elevarlo al di sopra del cinema, sia visivamente che narrativamente. La sola regola per Final Fantasy, se di regole si può parlare, è quella di non creare sequel diretti. Eccezioni a parte, la serie rimane una collana antologica di episodi tematici, ognuno dei quali rimane autosufficiente.

La vita e la morte rimangono uguali | A scuola di game design con Hironobu Sakaguchi

La sua visione dei remake è combattuta. Da un lato, la preservazione delle idee di gameplay è importante, ma dall’altra è bene che ci si occupi sempre di progetti nuovi. A inizio carriera ha dovuto giostrarsi i limiti dell’hardware, ma più avanti il problema è venuto meno. L’hobby del surf è un’influenza ricorrente: una delle meccaniche di The Last Story è stata descritta da lui come l’attesa per un’onda buona. Sempre andando per metafore, secondo Sakaguchi ogni gioco creato è stato come attendere la venuta al mondo di un figlio. Nei primi due Final Fantasy, la trama ricopriva un’importanza relativa. In seguito, durante il travaglio del terzo episodio, tutto è cambiato quando il game designer ha perso la madre Aki (a cui deve il nome la protagonista di The Spirits Within) in un incendio domestico. Tra il lutto e le critiche ai primi giochi per il loro scarso accenno narrativo lo ha portato a riflettere sulla morte. E i risultati si sono visti, anni dopo, con Final Fantasy VII.

Sipario

L’ombra proiettata da Hironobu Sakaguchi nel mondo del game design è davvero enorme. La sua influenza ha portato i giochi di ruolo a un’età dell’oro che, sinceramente, non ha mai avuto fine. A parte quanto avvenuto con franchise sotto l’egida di altri publisher, come Pokémon e Persona per fare due esempi, la stessa Square-Enix ha fatto fortuna con le creazioni di alcuni pupilli di questo grande regista videoludico. Akitoshi Kawazu ci ha regalato SaGa, da Tetsuya Nomura abbiamo il brillante sodalizio tra oriente e occidente con Kingdom Hearts, e Tetsuya Takahashi ha dato il via all’intera serie Xeno. Alla stesura di questo speciale, però, il game designer ha intenzione di ritirarsi dall’industria dopo Fantasian. Dal canto nostro, non ci spiacerebbe un finale un po’ più sotto i riflettori. Tuttavia, considerando l’inizio della sua carriera e la vita riservata che si è fatto a Honolulu, forse è così che deve andare.

Ora sta a voi dirci la vostra: per chi sarà la quinta puntata? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.