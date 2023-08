Starfield: offerta cosmica, naturalmente da Kinguin!

Un’odissea nello spazio a costo ridotto: la seconda offerta di Kinguin questa settimana è tutta per il preordine dell’attesissimo Starfield

Nel caso abbiate piani di risparmio a lungo termine e l’offerta su Baldur’s Gate III non faccia per voi, Kinguin ha una seconda cartuccia da sparare questa settimana: nientemeno che un preordine scontato per Starfield! Difficile aggiungere qualcosa sul gioco più di quanto non abbiano già fatto Bethesda e Microsoft: si passa dall’open world all’open space, mettendo il cosmo intero a portata della vostra navicella. Un conto, però, è creare un ambizioso titolo con questa premessa; un altro, ahinoi, rendere tutto ciò abbordabile. Ma, contrariamente alla campagna marketing suicida del titolo indie Affordable Space Adventures su Wii U, il pinguino imperatore si è accertato che l’avventura nel cosmo fosse abbordabile per davvero.

Starfield, offerta sul preordine con Kinguin: non è un’esercitazione!

Viene facile parlare di numeri invitanti senza fornirli, vero? Permetteteci di rimediare al volo. Il gioco, in preordine per la versione Steam, viene qui offerto con uno sconto del 21%. Più di un quinto del prezzo se ne va, dunque, lasciando intatti solo 54 euro sui proibitivi settanta di partenza. Ora, il gioco non sarà disponibile fino al 6 settembre, ma noi vi consigliamo comunque di sbrigarvi. Questo perché l’offerta prevede una certa percentuale alla stesura dell’articolo; i prezzi del pinguino sono talvolta soggetti a variazioni repentine, motivo per il quale vi invitiamo a rifletterci sopra, ma non più del tempo necessario. Perché lo spazio da esplorare è tanto, ma il tempo per farlo spendendo poco è un po’ meno!

Ora sta a voi dirci la vostra: coglierete la palla al balzo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale sul sito del pinguino!