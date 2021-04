Addio a Helen McCrory: morta l’attrice di Peaky Blinders

Il mondo dello spettacolo perde oggi un gran talento: l’attrice Helen McCrory è deceduta a causa di un tumore all’età di cinquantadue anni

Helen McCrory si è spenta all’età di cinquantadue anni dopo aver perso la sua battaglia con il cancro.

Le condizioni di salute dell’attrice non erano mai state rese pubbliche.

A riportare la notizia il marito Damian Lewis, anche lui attore, che ha annunciato sul proprio account Twitter la triste notizia:

Ho il cuore a pezzi nell’annunciare che dopo aver combattuto un’eroica battaglia col cancro, la bellissima e forte Helen McCrory è morta in pace nella nostra casa, circondata dall’amore di amici e familiari. È morta com’è vissuta, senza paura. Dio sa quanto la amavamo e quanto siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite. Era così solare. Ora vola nel cielo, piccola, e grazie.

La reazioni di Hollywood alla morte di Helen McCrory

Appena la notizia è stata diffusa, i colleghi del mondo dello showbiz hanno speso qualche parola per renderle onore.

Il presentatore Detmot O’Lewary ha twittato:

Ho avuto la fortuna di incontrare e intervistare Helen McCrory alcune volte. Un gran talento, sempre con un tocco di malizia. Di gran compagnia. Davvero una triste notizia.

Callum Scott Howells ha scritto:

Sono assolutamente devastato dalla morte di Helen McCrory. Era realmente una delle migliori attrici che abbia mai calcato I nostri palcoscenici. Il suo talento e la sua recitazione erano leggendari e sublimi. Mando il mio amore a tutte le persone che l’hanno conosciuta e sono stati fortunati abbastanza da lavorare con lei. Una vera leggenda.

L’attore e scrittore Ben Willbond ha lodato il suo talento, la simpatia, la generosità dell’attrice, mentre Noel Clarke, che aveva recitato con l’attrice nel thriller crime 4.3.2.1. ha espresso le sentite condoglianze a Damian e alla sua famiglia.

Ricorderemo sempre Helen McCrory per i personaggi che ha portato sullo schermo con grazia e talento: la sua Narcissa Malfoy nel franchise di Harry Potter, la matriarca della famiglia di allibratori Polly Shelby in Peaky Blinders, e ancora per i suoi ruoli in Intervista col Vampiro, Il Conte di Montecristo, la serie Penny Dreadful e tanti altri ancora.