The Mandalorian: ecco la nuova figure dei Death Watch!

Un membro del gruppo Death Watch è stato ritratto nella nuova figure a tema The Mandalorian di Gentle Giant. Vediamola insieme

Gentle Giant ha annunciato che il terribile gruppo dei Death Watch sta per venire immortalato in una nuova figure a tema The Mandalorian. Si tratta di un busto di circa 17,5 cm di altezza, perfetto per la collezione di qualsiasi fan. I Death Watch hanno fatto il loro più grande debutto in Star Wars: The Clone Wars, scatenando la faida per il legittimo controllo su Mandalore. Il gruppo è poi tornato nella storia di Star Wars nella serie rivelazione The Mandalorian in quanto si tratta del gruppo che ha salvato il giovane Din Djarin. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Mandalorian: la figure dei Death Watch sarà limitata a soli 2000 pezzi

L’armatura mandaloriana blu dei Death Watch prende vita con questa figure in formato busto in scala 1/6 con un’elevata quantità di dettagli che impreziosiscono l’oggetto a tema The Mandalorian. Se i soli dettagli non fossero sufficienti a rendere la figure abbastanza desiderabile, Gentle Giant ha limitato questo busto a soli 2.000 pezzi. L’oggetto sarà venduto ad un prezzo di 120 dollari.

Si tratta indubbiamente di un pezzo da collezione imperdibile per qualsiasi collezione a tema The Mandalorian in crescita. La statuetta uscirà tra luglio e settembre 2021. Restando in tema Star Wars, avete già letto la nostra recensione dell’action figure di Mando della Star Wars Black Series? No? Allora vi basta cliccare qui.

Che ne pensate di questo busto a tema The Mandalorian? Avete visto la serie in questione? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti.