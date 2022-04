ABYstyle Studio ci proietta nell’ostile mondo di Hunter x Hunter con questa figure del misterioso Hisoka, scopriamola in questa recensione

Dopo aver già messo le mani su una figure appartenente alla collezione “SFC” (Super Figure Collection) di ABYstyle Studio, siamo pronti a replicare. Mentre la scorsa volta il protagonista era Midoriya da My Hero Academia, questa volta ci addentriamo nel mondo di Hunter x Hunter. Lo sappiamo bene: di oggetti da collezione appartenenti a quest’apprezzatissima opera dallo sviluppo singhiozzante non ce ne sono poi tanti.

Se poi riducessimo il range a figure dal prezzo accessibile potremmo contarle sulle dita di una mano. Ebbene, questa figure di Hisoka in scala 1:10 è una di queste. Se sia valida o meno, però, lo scoprirete nel corso di questa recensione!

La confezione – Recensione Hunter x Hunter, Hisoka Figure

E anche questa volta traspare l’attenzione che ABYstyle Studio presta nella composizione delle sue confezioni. Il colore predominante è un magenta che ricorda i capelli dello spaventoso villain, presente su tutte le facciate tranne che sul lato inferiore e superiore. Oltre ai vari loghi, vi sono dei bozzetti di Hisoka in diverse posizioni e, anche questa volta, abbiamo dei simboli lucidi in rilievo. Richiamando lo stile del personaggio, questi simboli sono ovviamente i semi delle carte da gioco, ossia: Cuori, Quadri, Fiori e Picche.

Oltre alla statuetta, la confezione includerà una base in colorazione nera con il logo di Hunter × Hunter, sulla quale posizionare la riproduzione.

Analizziamo la figure – Recensione Hunter x Hunter, Hisoka Figure

Essendo in scala 1:10, la figure raggiunge un’altezza di 19,5cm che è pienamente conforme all’altezza confermata dall’autore (più di 190cm). La base si installa grazie ai fori presenti sul fondo delle sue scarpe. Se steste pensando di esporre questa statuetta senza la basetta, sappiate che non sarà possibile dato che non è perfettamente bilanciata.

L’intero modellino è realizzato in plastica e abbiamo delle sezioni più malleabili, tra cui la carta nella sua mano e la giacca arancione, realizzati in plastica morbida. Una volta installata sulla base, la figure risulta stabilissima anche grazie alla posa statica nella quale è rappresentato.

Nel dettaglio – Recensione Hunter x Hunter, Hisoka Figure

La posa del modello esprime appieno l’inquietudine e l’altezzosità trasmesse dall’enigmatico Hisoka. Quest’ultimo ha indosso le vesti con le quali appare per la prima volta durante l’esame per diventare Hunter. Il painting rappresenta fedelmente i colori originali. L’unica sezione che differisce leggermente è la giacca posta sulla vita, la quale è in colorazione ocra quando dovrebbe essere di un giallo sbiadito.

Il vestiario presenta delle sfumature nelle sezioni azzurre in modo da accentuarne le pieghe. Non mancano poi i quattro semi delle carte da gioco posti sia sul petto che sulla schiena. I colori dei capelli vanno dal viola al magenta, proprio come nella sua prima apparizione in versione anime. I particolari stampati sono pressoché perfetti e l’espressione è inquietante. Inquietante come il fatto che, se guardata dal lato destro, la figure sembrerà fissarci.

L’unico difetto di questa statua (se così vogliamo chiamarlo) sono le giunture che uniscono le varie sezioni di PVC, le quali sono leggermente percettibili ma non rovinano assolutamente la resa.

Tiriamo le somme

Come abbiamo detto, esistono ben pochi oggetti da collezione di HxH, soprattutto se economici. Questa figure di Hisoka prodotta da ABYstyle Studio è davvero realizzata in maniera egregia, proposta ad un prezzo concorrenziale e dalle dimensioni più che accettabili. La posa poi, fa trasparire il fatto che “Hisoka non ha altro maestro al di fuori di sé stesso. Perché è cosciente di essere il più forte.”

Questa figure è acquistabile ad un prezzo di €29.99 sul sito ufficiale dell’azienda!