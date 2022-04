Recensione Weird West: il corrotto selvaggio west

In questa recensione vi parleremo di Weird West, un immersive sim con visuale dall’alto ambientato in una versione occulta del vecchio west

Se siete degli amanti degli immersive sim allora conoscerete sicuramente Raphael Colantonio, uno dei fondatori di Arkane Studios. Ormai Colantonio ha lasciato Arkane da diversi anni, ma non ha abbandonato il mondo dei videogiochi. Nel 2019 infatti il developer ha fondato WolfEye Studios, la sua nuova software house, che ora finalmente ha dato alla luce il suo primo gioco: Weird West.

Creare un immersive sim che regga il confronto con le precedenti opere di Colantonio non è affatto facile, specialmente considerando che il team di sviluppo è composto da solamente una decina di persone. In questa recensione quindi vi parleremo nel dettaglio di Weird West, cercando di farvi capire al meglio l’effettiva qualità di questo tanto atteso titolo.

La classica vendetta?

In Weird West i giocatori inizieranno la loro avventura nei panni di Jane Bell, una ex-cacciatrice di taglie che ormai passa le sue giornate in una fattoria insieme alla sua famiglia. Purtroppo però la pace della protagonista verrà brutalmente interrotta dall’improvviso arrivo di un gruppo di banditi che rapirà suo marito e ucciderà suo figlio. Dopo questo avvenimento così terribile Jane sarà costretta a prendere in mano ancora una volta la sua pistola e a partire per un pericoloso viaggio alla ricerca di tutto ciò che resta della sua famiglia.

All’apparenza quella di Weird West potrebbe sembrare un classico racconto di vendetta western, ma in realtà nasconde molto altro. Durante la vostra avventura infatti non vivrete solamente la storia di Jane, ma anche quella di altri quattro personaggi. Questa scelta secondo noi è stata davvero vincente, dato che attraverso gli occhi di diversi protagonisti avrete la possibilità di osservare il mondo di gioco da diverse angolazioni. Inoltre, grazie alle particolarità di alcuni personaggi, sarete anche liberi di provare diversi stili di gioco durante una singola partita.

Twin Stick Western – Recensione Weird West

Di base il sistema di combattimento di Weird West è simile a quello di un Twin Stick Shooter. La telecamera del gioco infatti vi inquadrerà dall’alto e voi avrete la possibilità di muovervi con la levetta destra e puntare la vostra arma con la sinistra. Il ritmo dei combattimenti però è molto più lento rispetto a quello di un classico Twin Stick Shooter e oltretutto avrete anche la possibilità di accovacciarvi per agire furtivamente o proteggervi dietro le coperture.

Durante gli scontri inoltre avrete la possibilità di utilizzare l’ambiente a vostro favore. Ad esempio potrete sparare alle lampade ad olio per appiccare incendi, rovesciare casse di composti chimici per avvelenare i nemici oppure far saltare in aria i barili pieni di polvere da sparo. Oltretutto molti di questi pericoli ambientali come il veleno e il fuoco potranno essere combinati fra loro per ottenere reazioni uniche ancora più potenti. Tutti questi elementi, uniti alle abilità del vostro PG (di cui parleremo meglio in seguito), contribuiranno a rendere gli scontri molto vari e divertenti.

Attrezzi del mestiere – Recensione Weird West

In Weird West non esiste un sistema di punti esperienza e di conseguenza potrete potenziare il vostro personaggio quasi unicamente attraverso gli equipaggiamenti. Esplorando il mondo di gioco, completando le missioni e visitando i negozi, potrete entrare in possesso di versioni più potenti delle armi e delle armature che utilizzate di solito. Inoltre portando del denaro e dei minerali ai fabbri avrete anche la possibilità di potenziare le statistiche degli equipaggiamenti che possedete già. In più in giro per il mondo potrete trovare anche dei talismani equipaggiabili in grado di conferirvi dei bonus passivi unici.

I vostri personaggi però potranno sbloccare anche dei potenziamenti trovando delle reliquie in giro per il mondo. Questi oggetti vi permetteranno di sbloccare diverse tecniche che si dividono in abilità di classe, uniche in base al personaggio, e abilità legate a specifiche armi. Questi poteri vi permetteranno di essere ancora più vari ed efficaci durante i combattimenti ma andranno persi quando passerete ad un nuovo personaggio. Essere costretti a sbloccare nuovamente le abilità ad ogni cambio di personaggio potrebbe infastidire alcuni giocatori, ma alla fine le reliquie sono molto abbondanti e grazie a questi reset avrete la possibilità di provare diversi stili di gioco.

Fortunatamente però non tutti i vostri miglioramenti andranno persi. Esistono infatti dei potenziamenti passivi sbloccabili raccogliendo delle particolari carte dei tarocchi che offriranno dei vantaggi permanenti a tutti i protagonisti del gioco.

Un mondo in movimento – Recensione Weird West

Uno dei maggiori punti di forza di Weird West è certamente il suo affascinante mondo. Il gioco non è open world, ma attraverso la mappa è possibile spostarsi liberamente tra le numerose locations che comprendono piccole città, templi abbandonati, paludi e tanti altri luoghi. Inoltre è possibile anche esplorare alla cieca le aree non visitate della mappa in cerca di punti d’interesse, ma in quel caso bisognerà prestare attenzione ai possibili attacchi da parte di mostri o banditi.

Le varie locations del gioco inoltre potrebbero subire delle modifiche casualmente oppure in base alle vostre azioni. Ad esempio facendo una strage all’interno di una cittadina quel luogo potrebbe venire abbandonato dai suoi abitanti per poi riempirsi di creature pericolose. Allo stesso modo invece ripulendo una zona abbandonata dai nemici che la infestano è possibile che con il tempo delle persone vadano a ripopolare la zona.

La possibilità di poter esplorare e influenzare liberamente il mondo di gioco è davvero molto bella, ma purtroppo offre ben pochi vantaggi al giocatore. Infatti uno dei principali problemi di Weird West è il fatto che le location slegate dalle missioni principali risultano davvero poco interessanti. Queste aree hanno sempre una struttura molto simile tra loro e nel migliore dei casi al loro interno troverete solamente cose che potrete facilmente ottenere grazie alle missioni principali, come ad esempio armi, rune o tesori da rivendere.

Limiti alla libertà – Recensione Weird West

Weird West offre al giocatore diverse opzioni per portare a termine degli obiettivi. Ad esempio la maggior parte delle situazioni pericolose possono essere risolte sia con scontri diretti che con l’uso della furtività. Inoltre durante molte quest principali sarà possibile utilizzare diversi approcci molto particolari per portare a termine la vostra missione.

Purtroppo però Weird West non offre la stessa libertà per quanto riguarda l’interpretazione dei protagonisti. Le missioni del gioco infatti, nonostante nel complesso siano molto belle, alla fine offrono davvero pochissime scelte di roleplay. Nella maggior parte dei casi infatti potrete scegliere al massimo tra risparmiare o uccidere qualche personaggio. Inoltre purtroppo anche gli elementi immersive sim del gioco lasciano abbastanza a desiderare.

Uno stile incredibile – Recensione Weird West

Basta guardare una singola immagine di Weird West per essere immediatamente colpiti dal suo incredibile stile artistico. Il titolo utilizza un cel shading che richiama molto l’estetica dei classici fumetti americani e si sposa perfettamente con lo stile strano e corrotto del mondo di gioco. Inoltre il tutto viene accentuato ancora di più dalla splendida colonna sonora che alterna sonorità da film western a tracce inquietanti adatte a un racconto lovecraftiano.

Per quanto riguarda il lato tecnico invece il titolo si comporta abbastanza bene. Nel complesso il software non risulta essere troppo pesante e durante la nostra prova non ci siamo imbattuti in molti bug degni di nota. L’unica grande pecca del gioco è rappresentata dall’IA degli NPC alleati, che molto spesso vi saranno più d’intralcio che d’aiuto. Ad esempio potrebbero incastrarsi in elementi dello scenario oppure ignorare completamente i nemici durante gli scontri a fuoco. Inoltre durante le sezioni stealth questi NPC non potranno essere scoperti dai nemici ma continueranno comunque a seguirvi rovinando l’atmosfera del momento.

Conclusioni

Adesso è arrivato il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Weird West. Il titolo è in grado di tenere incollati i giocatori grazie ad un’ambientazione estremamente affascinante e a una storia intrigante, ma anche grazie ad un gameplay vario e divertente. Purtroppo però Weird West pecca per quanto riguarda le possibilità di roleplay e, soprattutto, la gestione delle ricompense. Considerando la facilità con cui è possibile ottenere strumenti utili e il fatto che ad ogni cambio di personaggio perderete quasi tutte le vostre abilità, spesso esplorare le aree opzionali del gioco risulta essere solo una perdita di tempo. Nonostante ciò però Weird West resta un titolo più che valido che di sicuro riuscirà a catturare tutti gli amanti delle ambientazioni weird.

Weird West è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.