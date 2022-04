L’SSD di casa Lexar SL100 Pro, è sato concepito per offrire prestazioni di livello superiore, pensato per professionisti che lavorano costantemente con le immagini

Il modello SL100 Pro rappresenta il top gamma del brand americano. I suoi punti forza sono ovviamente le velocità, dove in lettura abbiamo 950MB/s e in scrittura fino a 900MB/s. Tali velocità sono dunque ideali per fotografi, professionisti del video, creatori di contenuti e per tutti coloro che devono salvare e trasferire video e file di grandi dimensioni velocemente. Vediamo più dettagli nell’articolo completo.

Lexar SL100 Pro: l’SSD pensato per professionisti

Lexar SL100 Pro è un SSD compatto e sottile, difatti misura 55 mm x 73.4 mm x 10.8 mm, un unità dunque comoda da poter portare sempre con sé, punta all’eleganza, grazie alla sua finitura in alluminio spazzolato con nome inciso. Disponibile nelle capacità di 500GB e 1TB

È stato studiato per mantenere i dati al sicuro: non solo è resistente a cadute, urti e vibrazioni ma è anche provvisto di una soluzione software di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file archiviati da danneggiamenti e cancellazioni. La velocità delle porte USB 3.1 poi, permette di salvare e condividere in un attimo mentre la scheda supporta le specifiche Video Performance Guarantee (VPG-130) ed è stata testata ed è garantita per la creazione di streaming video di livello professionale con una velocità di scrittura fino a 130MB/s per dispositivi compatibili.

Ora diamo uno sguardo alle principali caratteristiche riassunte;

Prestazioni superiori, con velocità di lettura fino a 950 MB/s e 900 MB/s in scrittura1

Stile elegante e sottile con finitura in alluminio spazzolato di alta qualità

Archiviazione portatile ad alta capacità, fino a 1TB

Design durevole e portatile che resiste a temperature estreme e alle vibrazioni

Sicurezza all’avanguardia con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file

Con porta USB di tipo C (USB-C) e fornita di cavi USB Tipo C-

Tipo C e tipo C-Tipo A standard

Garanzia limitata di tre anni

Per quanto concerne i prezzi, il modello da 500GB dovrebbe attestarsi sui 179,90 Euro, e per il modello da 1TB sui 297,90 Euro.

