In questa recensione analizzeremo la figure di Ichigo Kurosaki (protagonista di Bleach) prodotta da AbyStyle Studio

Ichigo Kurosaki è senza dubbio uno dei personaggi più iconici nell’universo dei manga e degli anime. Protagonista della famosa serie “Bleach” creata da Tite Kubo, Ichigo ha catturato milioni di fan in tutto il mondo con la sua storia avvincente e la sua personalità. Il suo nome, che in giapponese significa “fragola”, è emblematico della sua dualità, poiché Ichigo possiede forza e un potere straordinari, ma è anche un ragazzo comune come tutti noi.

La figure prodotta da AbyStyle, parte della collezione SFC (Super Figure Collection), offre ai fan l’opportunità di portare a casa una rappresentazione straordinaria del protagonista del manga. Questa recensione esplorerà da vicino la statuetta, esaminando la sua qualità, i dettagli e l’accuratezza rispetto al personaggio originale.

La confezione | Recensione Bleach, Ichigo Kurosaki Figure

La confezione della figura di Ichigo Kurosaki prodotta da AbyStyle Studio è senza dubbio un elemento che cattura l’attenzione sin dal primo sguardo. Questa confezione è leggermente più grande rispetto alle altre figure della collezione SFC, e questa differenza è giustificata dalla stessa grandezza della figura di Ichigo.

I colori predominanti sulla confezione (bianco, nero e rosso) richiamano direttamente la palette cromatica associata a Ichigo nel suo abbigliamento da Shinigami. La trasparenza della finestra consente di dare un’anteprima dettagliata della figure e ne evidenzia i punti di forza fin dal primo momento. Inoltre, le decalcomanie sulla confezione aggiungono un tocco in più.

In confezione, oltre alla figure stessa, è presente anche una base espositiva e l’iconica Katana Bankai!

Analizziamo la figure | Recensione Bleach, Ichigo Kurosaki Figure

Questa figura è realizzata in scala 1:10, mantenendo lo stesso standard di grandezza delle precedenti creazioni dello studio. La sua altezza complessiva, compresa la spada, si attesta a circa 19 cm, ma con la katana impugnata la figura raggiunge facilmente i 21 cm, conferendole una presenza imponente sulla vostra mensola o nella vostra collezione.

La base espositiva, con una lunghezza di 21cm, svolge un ruolo fondamentale nella stabilità della figure e mette in risalto in modo impeccabile ogni dettaglio di Ichigo. C’è da tenere presente che non è possibile esporre la figure priva di base. Il peso complessivo di questa statuetta è di 466 g, conferendo una sensazione di robustezza e qualità nella sua costruzione.

Realizzata interamente in PVC, dalla basetta alla raffigurazione stessa, questa statuetta offre una struttura rigida, ad eccezione della katana, la parte superiore del mantello e la cintura, evidenziando l’attenzione ai dettagli che AbyStyle Studio ha dedicato alla realizzazione del prodotto.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la sua profondità, che raggiunge circa 21 cm grazie al mantello svolazzante. Questo dettaglio aggiunge dinamismo, catturando l’essenza del personaggio e rendendola ancora più possente.

Sotto la lente d’ingrandimento | Recensione Bleach, Ichigo Kurosaki Figure

I dettagli della figure di Ichigo Kurosaki prodotta da AbyStyle Studio meritano senza dubbio un’analisi approfondita. Iniziamo con il painting, che è realizzato con grande cura e precisione. I colori utilizzati sono molto in linea con quelli originali del personaggio, catturando perfettamente la sua iconicità. Tuttavia, è importante notare che, pur mantenendo una fedeltà ai colori base, mancano alcune sfumature sulla figura stessa. Queste sfumature, invece, sono presenti sulla basetta espositiva, contribuendo a dare profondità e realismo all’intera composizione.

La posa di Ichigo è un elemento chiave che rende questa figure straordinaria. La posizione dinamica e aggressiva in cui è stato modellato il personaggio è pienamente riuscita, conferendo a Ichigo la sua iconicità. Il sorriso beffardo sul suo volto, la postura sicura e la katana impugnata suggeriscono che il personaggio sta per scatenare un attacco potentissimo, catturando così l’essenza stessa di Ichigo come combattente.

Tuttavia, un piccolo punto da migliorare è la mancanza di alcune sfumature sulla figure stessa. Queste sfumature avrebbero potuto contribuire a dare maggiore profondità e definizione ai dettagli del personaggio, enfatizzando ulteriormente la sua estetica comunque riuscita. La katana gode di una colorazione nera che si estende anche sulla lama, risultando un po’ piatta e priva di carattere.

Tiriamo le somme

In conclusione, la figure di Ichigo Kurosaki prodotta da AbyStyle Studio rappresenta un tributo eccezionale a uno dei personaggi più iconici dell’universo anime e manga. La confezione ben curata e l’attenzione ai dettagli nella base espositiva forniscono un’impressione iniziale positiva. La figure stessa, con un’altezza complessiva che raggiunge i 21 cm con la katana, cattura la presenza imponente di Ichigo. Il painting è ben pensato e i colori sono fedeli all’originale, ma mancano alcune sfumature che avrebbero potuto migliorare ulteriormente i dettagli. Tuttavia, la posa dinamica e la katana impugnata conferiscono alla figura un senso di movimento che rendono giustizia al personaggio di Ichigo. Un aspetto negativo da considerare è la mancanza di sfumature sulla statuetta, in contrasto con la basetta espositiva che le possiede.

La figure di Ichigo Kurosaki è disponibile al costo di 44,99 euro sul sito ufficiale di AbyStyle e nei negozi specializzati.