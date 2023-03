Victoria Milan: cos’è, come funziona e costi del sito di incontri

In questo articolo scopriremo cos’è Victoria Milan, come funziona e i relativi costi di questo sito di incontri fra i migliori in circolazione

I siti di incontri sono sempre più sfruttati al giorno d’oggi, specialmente dopo gli ultimi anni di pandemia appena trascorsi. Un escalation dovuta non solo alla voglia di evadere che ha permeato questi mesi di chiusura, quanto alla sempre più frequente digitalizzazione vissuta dalle persone. Se per conoscere una persona prima ci si doveva recare in un bar, in una discoteca o semplicemente uscire di casa, al giorno d’oggi basta uno smartphone o un PC per parlare anche persone che vivono dall’altra parte del mondo.

In questo ambito i siti di incontri hanno dato una grande mano. Tuttavia, non sempre questi siti sono affidabili e alcune volte ci ritroviamo in situazioni non propriamente piacevoli. Oggi tuttavia vi parleremo di Victoria Milan, il sito di incontri con il bacino d’utenza più grande in Italia, scopriremo cos’è nello specifico e come funziona, parlandovi anche delle funzionalità gratuite e dei costi degli abbonamenti. Per dare uno sguardo al sito in anteprima, potete accedere da questo link.

Cos’è Victoria Milan, come funziona e quali sono i costi del sito di incontri

Per parlarvi nel dettaglio di queste cose impiegheremo diversi paragrafi, quindi andiamo con ordine e scopriamo cos’è Victoria Milan. Come abbiamo già detto e come si evince dal titolo, questo altro non è che un sito di incontri, dedicato principalmente alle persone sposate o fidanzate che sono alla ricerca di un’avventura extraconiugale. Anche se il sito è pensato appositamente per questo scopo, nulla vieta a persone single alla ricerca di qualche avventura di potersi iscrivere.

Il suo punto di forza principale è la riservatezza che può fornire ai vari utenti. Questo permette di registrarsi senza realmente mostrare il proprio viso al pubblico, cercando dunque di rispettare quanto più possibile la privacy degli utenti, anche grazie agli appositi strumenti di anonimato forniti dalla società. Anche i pagamenti sono gestiti allo stesso modo, provando a mantenere la transizione il più privata possibile.

Il servizio è usufruibile attraverso il sito web e tramite l’apposita app scaricabile dagli store Android ed Apple. Potrete dunque accedere tramite il vostro computer o attraverso smartphone e tablet per ridurre maggiormente il rischio che qualcuno possa guardare sul vostro schermo mentre cercate un nuovo appuntamento.

Funzionamento generale – Cos’è Victoria Milan, come funziona e quali sono i costi del sito di incontri

Se vi state chiedendo come funziona Victoria Milan, sappiate che questo sito gode di tutte le funzionalità tradizionali presenti anche su altri siti di incontri. Il tutto è reso più sicuro, almeno sotto il punto di vista della privacy, anche da alcuni sistemi che permettono di proteggere l’identità dell’utente. Durante la creazione del profilo, infatti, potremo andare a sfocare alcune zone del viso per rendere i nostri tratti indistinguibili, così da non esser riconosciuti da parenti, amici e, perché no, partner.

La creazione del profilo è veramente molto semplice e già dalla homepage possiamo iniziare a fornire i primi dettagli. Vi basterà cliccare su “visualizza i tuoi abbinamenti” per esser rimandati alle prime domande relative al sesso e alla situazione sentimentale, fino poi a concludere con tutti i dettagli del caso che potrebbero far colpo sulle persone che cercate, come ad esempio altezza e colore degli occhi. Sarà possibile anche inserire altri dettagli, sebbene questi non siano obbligatori.

Ovviamente per creare un account vi servirà un indirizzo email valido, che vi verrà richiesto prima della personalizzazione del profilo. Questo perché vi verrà richiesto di inserire un codice di verifica che sarà inviato sulla casella postale indicata al momento dell’iscrizione. Una volta confermato l’indirizzo potrete accedere tranquillamente alle vostre informazioni e modificarle a vostro piacimento.

È gratuito o si deve pagare? – Cos’è Victoria Milan, come funziona e quali sono i costi del sito di incontri

Come abbiamo visto, iscriversi a Victoria Milan è assolutamente gratuito. Tuttavia, le funzioni per gli utenti non a pagamento sono veramente limitate e non permettono di fare null’altro che visualizzare gli altri profili degli utenti iscritti. Questa fase è molto utile se si vuole capire che tipo di persone sono presenti sulla piattaforma e se ci sono dei potenziali partner vicini al luogo nel quale abitiamo.

Saremo in grado quindi di navigare fra i vari profili esplorando le informazioni base che ci interessano, trovando le caratteristiche che ci accomunano al profilo selezionato e visionarne le foto, sempre se presenti. Tuttavia, l’unico modo per poter contattare la persona desiderata è iscrivendosi ad uno degli abbonamenti premium presenti.

Benefici dell’abbonamento

L’iscrizione a questo tipo di abbonamento ci permetterà di sbloccare nuove funzionalità, come messaggiare con la persona prescelta e scambiarsi foto. I prezzi di questi abbonamenti sono molto variabili e cambiano a seconda della lunghezza del piano selezionato. Vediamo quali sono gli abbonamenti di Victoria Milan e i relativi costi:

Premium oro – 3 mesi per un totale di 90 €

– 3 mesi per un totale di 90 € Premium platino – 6 mesi per un totale di 120 €, con uno sconto del 33% rispetto al piano oro

– 6 mesi per un totale di 120 €, con uno sconto del 33% rispetto al piano oro Premium diamante – 12 mesi per un totale di 180 €, con uno sconto del 50% rispetto al piano oro

Un account premium inoltre sbloccherà anche altre funzionalità molto utili. Oltre al sistema di messaggistica, l’unico modo attraverso il quale organizzare un appuntamento passionale con il partner selezionato, verrà attivato quello delle donazioni, che potranno essere inviate o che potremo ricevere da qualcuno, e le visualizzazioni del profilo, che ci permetterà di sapere chi ha visualizzato il nostro profilo.

Ovviamente il costo dell’abbonamento sarà da pagare per intero immediatamente al momento dell’acquisto. Tuttavia, il servizio rimarrà attivo per tutto il periodo anche se faremo la disdetta dopo una settimana dall’acquisto. Se invece volete eliminare l’account vi basterà cliccare sull’apposito tasto di disattivazione del profilo nelle impostazioni. Completate la procedura e il gioco sarà fatto. Cancellare un profilo però comporterà la perdita dell’abbonamento acquistato, quindi assicuratevi prima che il periodo sia terminato, altrimenti avrete perso tutti i vostri soldi.

È affidabile?

Il fatto che sia diventato uno fra i principali siti di incontro in Italia, sicuramente la dice lunga sull’affidabilità dello stesso. Inoltre il fattore molto apprezzato è quello della sicurezza della privacy, trattandosi soprattutto di persone sposate o comunque fidanzate. Tuttavia anche questo sito, come del resto tutti gli altri, non è esente da profili fake.

Di truffatori e di gente che vuole divertirsi a spese degli altri purtroppo il mondo è pieno. Ecco perché vi raccomandiamo massima cautela quando contattate qualcuno, nonostante si tratti di un sito abbastanza sicuro. Attraverso questo link potete accedere a Victoria Milan e cercare subito una persona che voglia divertirsi con voi. Per questa guida è ormai tutto. Se non volete perdervi altre news e guide riguardanti l’universo web e social, continuate a seguire tuttotek.it!