Gotham Knights è in arrivo su Switch? Sembra di sì!

Stando a recenti rumor, basati, come spesso accade, sulla classificazione ESRB Gotham Knights starebbe per arrivare anche su Nintendo Switch: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Di Gotham Knights ve ne parlammo più che esaustivamente ai tempi della sua uscita, nell’ottobre dello scorso anno, in una recensione dedicata (che potete raggiungere cliccando qui). E se ne torna a parlare anche ora, visto che una recente classificazione dell’ente americano ESRB vorrebbe vedere arrivare il gioco di WB Games Montreal (gli stessi di Batman: Arkham Origins, per intenderci) anche su console Nintendo Switch. E quando l’ESRB classifica, di norma, l’annuncio dovrebbe essere piuttosto vicino.

Gotham Knights arriverà su Nintendo Switch? Forse, sì, chi lo sa?

Considerando i recenti rumor che vorrebbero veder arrivare un nuovo Nintendo Direct, durante il quale i più ottimisti vogliono anche veder mostrato il nuovo hardware della grande N, nel corso della prossima settimana, il discorso potrebbe anche effettivamente filare. Warner Bros Games potrebbe approfittare proprio di questo momento per annunciare l’arrivo di Gotham Knights sull’ibrida Nintendo.

E se davvero dovesse arrivare su Nintendo Switch, sarà interessante vedere come si comporterà dal lato tecnico. Questo se consideriamo, soprattutto, che ai tempi le versioni PlayStation 4 e Xbox One furono cancellate, perché Warner Bros Games decise di concentrarsi sullo scopo finale del gioco: girare bene sulle nuove console, puntando al massimo. Attualmente, infatti, Gotham Knights è disponibile esclusivamente su PC, PS5 e Xbox Series X | S. E poi dai, ammettiamolo: poteva anche essere limitato in tante cose, ma il gioco era davvero divertente.

E a voi piacerebbe poter giocare a Gotham Knigths su Nintendo Switch? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!