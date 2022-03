Geomag Mechanics: un’alternativa economica ai Technic?

In questo articolo andremo ad approfondire la serie Geomag Mechanics e, più nello specifico, il set “Gravity Vertical Motor”, per capire se può essere considerato un’alternativa economica al competitor “a mattoncini”

Geomag non è nuova sulle pagine di tuttoteK. Dell’azienda svizzera produttrice di giocattoli educativi basati sui magneti abbiamo già parlato in merito alla serie “Pro”. Quello che abbiamo avuto modo di analizzare questa volta è il modello Geomag Mechanics Gravity Vertical Motor che, attraverso varie sezioni, ci permetterà di costruire un vero e proprio meccanismo in grado di funzionare e far passare le iconiche sfere magnetiche in un percorso che creeremo da zero.

Visto il prezzo non poi così elevato, la domanda che ci sorge spontanea è: si può effettivamente considerare un’alternativa a prodotti ben più costosi come gli acclamati LEGO Technic?

Che cos’è Geomag Mechanics?

Mentre la serie “Pro”, con i suoi pezzi in plastica e le forti componenti magnetiche ci terrà occupati a creare strutture architettoniche più o meno belle (in base alla nostra creatività), la serie Geomag Mechanics limita da un certo punto di vista la creatività per indirizzarci alla realizzazione di strutture specifiche dal funzionamento “meccanico”.

I set che compongono questa collezione sono svariati e ognuno ci permette di costruire meccanismi diversi. Oltre a questo, la feature più interessante è forse il fatto di poter unire più set diversi una volta completati, in modo da creare meccanismi molto più complessi.

geomag1

geomag4

Creiamo il Geomag Mechanics Gravity Vertical Motor

Una volta aperta la confezione ci siamo trovati davanti le varie bustine contenenti le diverse sezioni di ben 18 tipi diversi, oltre al manuale di istruzioni. Questo presenta nelle prime pagine dei consigli su come mettere assieme determinati pezzi, per poi passare alla guida vera e propria.

Abbiamo svariati tipi di componenti diverse, quasi tutte in plastica, eccezion fatta per le sfere metalliche e il magnete arancio. A proposito di colorazioni: queste vanno dal bianco, fino al verde, il blu e l’arancio. Una volta intuiti i consigli riportati sul manuale, il montaggio ci ha richiesto poco tempo: all’incirca una mezzoretta.

Quello che ci troveremo alla fine sarà, per l’appunto, un “motore verticale” dove al disopra andremo a posizionare le sfere che si recheranno nel meccanismo arancio il quale, una volta che lo faremo ruotare, spingerà le altre sfere all’interno “automatizzando” il tutto. Le sfere faranno poi un breve percorso per finire all’interno di un “mini recinto”.

Geomag Mechanics: l’alternativa a LEGO Technic?

Una volta montato il set ci siamo accorti come non fosse propriamente stabile. Per farlo funzionare ci è capitato spesso di dover incastrare meglio alcuni pezzi che tendono a spostarsi. Una volta in funzione, tuttavia, il meccanismo è davvero soddisfacente, con la possibilità di vedere le sfere scendere per poi effettuare il percorso. Chiaramente, la parte più divertente del gioco è senz’altro la fase di montaggio che, però, ci vedrà impegnati non troppo tempo.

Nel caso voleste approcciarvi al mondo Geomag Mechanics, il nostro consiglio è quello di non prendere un solo set. Acquistando più sezioni insieme avrete non solo un meccanismo molto più complesso e bello da vedere, ma aggiungerete del tempo nella fase di creazione che risulta molto godibile seppur semplice ma, in generale, adatta a bambini dagli 8 anni di età in su.

geomag3

geomag2

Ricollegandoci alla domanda che abbiamo fatto all’inizio: possiamo definire Geomag Mechanics un’alternativa economica a LEGO Technic? La nostra risposta è no. Contando il fatto che per raggiungere svariate ore di montaggio dovremmo sommare vari set Geomag e, quindi, il risultato risulterà non poi così economico. Più nello specifico, le due tipologie di giochi hanno risultati differenti benché al centro ci sia pur sempre il montaggio.

Geomag Mechanics non emula infatti un qualcosa nello specifico, ma si rivolge più nel dettaglio ai bambini appassionati di meccanismi e percorsi, che potranno vedere le loro creazioni funzionare passo passo in modo “automatico” o quasi, osservandone i vari passaggi.