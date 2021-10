Geomag: il gioco giusto per sviluppare creatività e curiosità

Nelle prossime righe parleremo della nostra esperienza avuta con le calamite Geomag, tra costruzioni e quant’altro. Si tratta di un gioco valido? Continuate a leggere per scoprirlo!

Chi, come noi, è nato nei ’90 o prima, conoscerà bene quel marchio di calamite che, se messe assieme, permettevano di costruire una miriade di composizioni. No, non parliamo dei ben più noti mattoncini di plastica, bensì proprio di bastoncini e sfere di metallo con proprietà magnetiche.

Geomag ha infatti caratterizzato parte della nostra infanzia capitanata dalla curiosità e, quindi, dalla voglia di scoprire e congegnare. Quando l’azienda svizzera ci ha invitato a provare i loro prodotti, non ci abbiamo pensato due volte. E con un tuffo al cuore immediato e ben 4 confezioni di Geomag Pro-L dalla nostra, eravamo pronti a ritornare al passato per scoprire se, nel 2021, un prodotto come Geomag possa avere senso nelle mani di un bambino e non.

Scopriamo i prodotti Geomag

Partendo dal presupposto che in molti possono non conoscere l’azienda, ci sembra doveroso farne una breve introduzione.

Geomag ha iniziato a immettere sul mercato le proprie “costruzioni magnetiche” nel 1998. Quando penso al marchio mi ritorna in mente il modello che andava di più quando ero bambino: Geomag Classic. Le confezioni di questi ultimi contenevano bastoncini magnetici colorati a cui si andavano a calamitare le iconiche sfere. Basandomi su tale ricordo, quindi, ho pensato che il catalogo di Geomag terminasse lì, ma mi sbagliavo eccome.

Oltre alle miriade di colori (glitterati e addirittura glow-in-the-dark) da scegliere, possiamo dividere il catalogo di Geomag in 5 grosse categorie. Partiamo con i Magicube: veri e propri cubotti magnetici pensati per bambini da 1 a 5 anni. Subito dopo abbiamo i Classic (di cui abbiamo parlato prima), i quali vengono consigliati per i bambini dai 3 anni in su. Kor è il nome del gioco che, sfruttando delle forme più arrotondate, permette ai bambini di creare particolari animaletti.

Geomag Mechanics è caratterizzato da veri e propri elementi meccanici che permettono di creare strutture in grado di muoversi, sviluppando maggiormente la creatività. Pro-L è infine il prodotto pensato per la fascia di età maggiore (8+ anni) e non è altro che l’evoluzione dei Geomag Classic. A differenza di questi ultimi, infatti, i componenti hanno delle proprietà magnetiche molto più elevate. Ciò, anche grazie alle parti in plastica, permettono di creare strutture più complesse e solide.

Cosa contiene la confezione?

Nonostante le categorie siano 5, sono disponibili numerose confezioni con un numero variabile di pezzi all’interno e, automaticamente, con prezzi differenti. Geomag ci ha fornito dei pack da 174 pezzi ciascuno. Ognuno di questi non include 174 magneti, ma anche pannelli in plastica; più nello specifico: 26 barrette magnetiche, 20 sfere, 14 pannelli triangolari, 12 pannelli quadrati e 3 pannelli pentagonali.

Le confezioni presentano delle immagini dello Skyline Newyorkese ricreato con i magneti, oltre a specificare la quantità di pezzi inclusi e le varie diciture del caso. Una volta aperte, vi è una busta (richiudibile) contenente le parti plastiche, mentre i magneti sono contenuti in piccole scatole di polistirolo.

Le piccole vetrine, oltre a non essere tutte della stessa forma geometrica, variano anche nella colorazione. I pannelli triangolari sono caratterizzati da un blu, mentre i quadrati e i pentagoni hanno una tonalità più chiara, tendente all’azzurro. I bastoncini sono invece totalmente in colorazione argentata. La peculiarità di tali barrette rispetto alle “Classic” risiede nel fatto che queste godono di un piccolo segno scuro, il quale evidenzia la polarità. Questo rappresenta un forte aiuto nel momento in cui costruiremo poiché si intuirà facilmente il verso nel quale ancorare un magnete ad un altro.

In confezione, inoltre, vi è un piccolo libricino che ci illustrerà alcune delle miriadi di costruzioni che potremo mettere in piedi grazie alle calamite.

La nostra esperienza con Geomag Pro-L

Abbiamo voluto iniziare ad utilizzare queste costruzioni proprio come avrebbe fatto un bambino: omettendo le istruzioni del caso. Forse è proprio questo il punto forte del gioco. Nonostante la poca varietà di pezzi disponibili, vi assicuriamo che le creazioni possibili sono davvero numerosissime. Iniziando a collegare casualmente i bastoncini con le sfere, abbiamo così proceduto alla creazione del primo “palazzo” fatto essenzialmente da cubi impilati. Creando poi il secondo edificio, abbiamo ben pensato di unire le due costruzioni con una sottospecie di ponte ed ecco fatto. Il tutto prende senso grazie alle parti in plastica. Queste non solo garantiscono alle creazioni di mantenere la loro forma, ma hanno anche una resa estetica davvero gradevole.

Al divertimento si unisce quindi la proprietà artistica che queste opere emanano una volta completate! Realizzata la prima sezione di Skyline, abbiamo voluto studiare leggermente per creare qualcosa di più complesso. È vero, forse la ruota panoramica e la sfera non sarebbero mai venute fuori se non avessimo guardato un’immagine illustrativa, tuttavia questo permette di imparare le basi per effettuare creazioni originali e ancora più strutturate. Oltre che sul libretto, infatti, sul canale YouTube di Geomag vi sono un sacco di tutorial dedicati non solo al modello Pro-L, ma a tutte le categorie dei suoi prodotti.

Una volta messe su queste vere e proprie opere architettoniche in miniatura, ci siamo accorti di come, nella realtà dei fatti, queste possano rappresentare degli ottimi soprammobili per interni caratterizzati da un design moderno. Pensate per un secondo se i vostri figli realizzassero una struttura con questi magneti e vedessero che la stessa struttura viene esposta poi sul mobile di casa per “premiarlo” della sua originalità.

A tutto ciò, si aggiunge una stabilità davvero niente male. Non ci aspettavamo minimamente che potessimo addirittura sollevare le costruzioni una volta concluse senza far danni. La forza di tali magneti è infatti tale da resistere bene alle sollecitazioni.

Tiriamo le somme

Riprendiamo la domanda che ci siamo posti all’inizio: Geomag costituisce un prodotto valido per il divertimento di bambini e non? Secondo noi sì. Questo perché è un gioco davvero immediato, che sviluppa la creatività e, se vogliamo, può far incuriosire i bambini circa la scienza, la fisica e, perché no, l’architettura. L’unico punto negativo è, secondo il nostro parere, il prezzo un po’ alto al quale vengono venduti i set.

Con una confezione da 174 pezzi, le costruzioni effettuabili non saranno moltissime e, secondo noi, per goderne appieno bisogna averne 2 se non addirittura 3. Tuttavia, ognuna di queste ha un prezzo di circa €80,00 al momento della scrittura di quest’analisi.

L’articolo termina qui. Vi ricordiamo di continuare a seguire le pagine di tuttoteK nelle quali troverete news, speciali, recensioni e molto altro, riguardanti il mondo nerd e non solo!

