GTA V: presentate le nuove aggiunte per PS5 e Xbox Series X/S

Finalmente GTA V si aggiorna per la next-gen, e ciò porterà all’arrivo di nuove interessanti aggiunte sulle console PS5 e Xbox Series X/S

Dopo un’attesa davvero eccessivamente prolungata, Grand Theft Auto V troverà il suo arrivo sulle nuove console di Sony e Microsoft, ovvero PS5 e Xbox Series X/S, apportando anche delle nuove aggiunte inedite rispetto alle sue versioni precedenti. Ricordiamo come il salto generazionale da PS3/Xbox 360 a PS4 e Xbox One ha riservato novità piuttosto sorprendenti ed evolutive per il titolo, e possibilmente ciò potrà accadere anche per quanto riguarda il suo sbarco sull’attuale generazione. Tra le modifiche più importanti, oltre al miglioramento della performance e del comparto tecnico in generale, saranno inserite anche diverse utili funzionalità, che andranno a migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco. Inoltre, non dimentichiamo anche come il multiplayer del gioco, GTA Online farà a sua volta la sua comparsa.

Le nuove aggiunte di GTA V su PS5 e Xbox Series X/S

Partiamo esponendo le nuove aggiunte di GTA V che riguardano la performance su PS5 e Xbox Series X/S: si potranno scegliere tre nuove impostazioni grafiche, tra la Fidelity Mode, la Performance Mode e la Performance RT Mode. La prima dona la più alta qualità grafica a 30 FPS, supportando la risoluzione nativa a 4K con ray tracing nel caso di PS5, mentre Xbox Series S supporta una risoluzione 4K upscalata. La Performance Mode consente un’esperienza di gameplay responsiva e mira ai 60 FPS; PS5 e Xbox Series X supporteranno un upscale del 4K, mentre Xbox Series S arriverà a 1080p. Infine, l’ultima modalità sarà un ibrido delle prime due, supportando un upscale del 4K, ray tracing e arrivando a 60 FPS. Saranno inclusi anche caricamenti più veloci, maggiore popolazione per le strade e nel traffico, ulteriore densità della vegetazione, miglioramenti nelle ombre, luci, riflessi e molti altri elementi. Altre modifiche sono state apportate all’anti-aliasing, al motion-blur, al dettaglio delle esplosioni e del fuoco.

Su PS5 è stato aggiunto il supporto al Feedback Aptico del DualSense, che darà nuove sensazioni a seconda del meteo, il danno direzionale, superfici stradali, esplosioni e molto altro. Nel comparto audio, verrà utilizzato l’audio posizionale Tempest 3D su PS5, e lo Spatial Sound sulle console Xbox. Parliamo adesso di GTA Online: nella modalità multiplayer saranno aggiunti nuovi veicoli con la Hao’s Special Works. Attraverso esso si presenteranno i migliori potenziamenti dei veicoli, nuove classi per le corse usando mezzi modificati, e una rotazione settimanale delle prove a tempo, includendo anche un Premium Test Ride dove poter provare questi nuovi modelli gratuitamente. GTA Online diventerà anche disponibile come versione standalone sulle nuove console in via del tutto gratuita.

Poiché i giocatori necessiteranno di ben più di una pistola, è stata inserita una nuova funzionalità Carreer Builder per i nuovi giocatori, che dona 4 milioni di dollari in GTA per scegliere gli elementi essenziali a cominciare la propria vita criminale, come Proprietà, veicoli e armi. In aggiunta, anche GTA Online possiede diversi miglioramenti per la quality of life, come un tutorial nuovo, un Menu Principale rinnovato che lancia direttamente alle modalità e sfide d’interesse per il giocatore.

Infine, sarà possibile importare i progressi della storia di GTA V e dei personaggi di GTA Online attraverso le piattaforme, caricando il salvataggio sul Social Club di Rockstar. Ciò sarà attuabile selezionando GTA V sulla propria console, scegliere il salvataggio e caricarlo. Si potrà mantenere solo un salvataggio alla volta per piattaforma, ed esso rimarrà disponibile per il download per 90 giorni. GTA V e GTA Online saranno disponibili sugli store di PS5 e Xbox Series X/S a partire dal 15 marzo, e il pre-acquisto sarà accessibile insieme al preload a partire dall’8 marzo. La versione fisica, invece, giungerà ad aprile.

