Gran Turismo 7: ecco la lista trofei completa!

Lo sfavillante marzo videoludico è appena iniziato, con uscite del calibro di Triangle Strategy e Babylon’s Fall, nonché l’attesissimo Gran Turismo 7, arrivato in esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5 proprio nella giornata di ieri. Il nuovo capitolo del franchise di Polyphony vuole essere un ritorno al passato con gli occhi puntati al futuro, e noi non vediamo l’ora di darvi la nostra opinione con una recensione dedicata che vedrete presto qui, nello spazio di tuttoteK. Nel mentre, in concomitanza dell’uscita, ovviamente sono stati divulgati i trofei di Gran Turismo 7: vediamoli insieme.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Gran Turismo 7 consta di 54 statuette totali, di cui 47 di bronzo, 4 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Vista la natura meramente sportiva e competitiva del titolo, in questo caso possiamo evitarci tranquillamente la filippica sulla possibilità di spoiler nelle descrizioni dei trofei. Possiamo quindi gettarci a capofitto in questa carrellata di statuette che ai collezionisti e agli amanti di automobilismo videoludico farà soltanto che gola!

La prima parte dei trofei di bronzo | Gran Turismo 7: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Vita automobilistica : Hai aperto il primo menu.

: Hai aperto il primo menu. Storia motoristica : Hai completato il primo menu di collezione di auto.

: Hai completato il primo menu di collezione di auto. Uno tira l’altro : Hai guadagnato almeno cinque posizioni in un solo giro.

: Hai guadagnato almeno cinque posizioni in un solo giro. Pilota pulito : Hai completato una gara senza uscire di pista e senza collisioni.

: Hai completato una gara senza uscire di pista e senza collisioni. Fotofinish : Hai vinto una gara con un vantaggio di 0,5 secondi o meno.

: Hai vinto una gara con un vantaggio di 0,5 secondi o meno. In scioltezza : In una gara di due giri o più, hai vinto con un vantaggio di almeno 10 secondi.

: In una gara di due giri o più, hai vinto con un vantaggio di almeno 10 secondi. Tutto da solo! : Hai completato una gara senza aiuti alla guida.

: Hai completato una gara senza aiuti alla guida. Nuove di zecca : Hai sostato ai box e cambiato le gomme durante una gara.

: Hai sostato ai box e cambiato le gomme durante una gara. Il primo passo : Hai completato un tracciato (tutti i settori) in Esperienza sul circuito.

: Hai completato un tracciato (tutti i settori) in Esperienza sul circuito. Apprendista del circuito : Hai completato cinque tracciati (tutti i settori) in Esperienza sul circuito.

: Hai completato cinque tracciati (tutti i settori) in Esperienza sul circuito. Tutto in 60 secondi : Hai compiuto un giro su Tsukuba Circuit in meno di un minuto.

: Hai compiuto un giro su Tsukuba Circuit in meno di un minuto. Debutto Formula : Hai guidato un’auto Formula.

: Hai guidato un’auto Formula. Habitué del podio : Hai ottenuto dieci piazzamenti sul podio.

: Hai ottenuto dieci piazzamenti sul podio. Re della pioggia : Hai ottenuto la patente da pioggia.

: Hai ottenuto la patente da pioggia. Completamente patentato : Hai preso tutte le patenti.

: Hai preso tutte le patenti. Versatile : Hai vinto gare su 10 tracciati diversi.

: Hai vinto gare su 10 tracciati diversi. Ben saldo a terra : Hai vinto 10 gare su tracciati sterrati.

: Hai vinto 10 gare su tracciati sterrati. Fino all’orlo : Hai sostato ai box e fatto il pieno di carburante durante una gara con consumo di carburante.

: Hai sostato ai box e fatto il pieno di carburante durante una gara con consumo di carburante. A secco : Sei rimasto con il serbatoio vuoto durante una gara con consumo di carburante.

: Sei rimasto con il serbatoio vuoto durante una gara con consumo di carburante. Che schianto! : Hai acquistato e montato parti aerodinamiche.

: Hai acquistato e montato parti aerodinamiche. Sempre più resistente : Hai aumentato 10 volte la rigidezza della carrozzeria di un’auto.

: Hai aumentato 10 volte la rigidezza della carrozzeria di un’auto. Come uno specchio : Hai lavato un’auto 10 volte.

: Hai lavato un’auto 10 volte. Attenzione: carico sporgente! : Hai montato una carrozzeria larga.

: Hai montato una carrozzeria larga. Un assaggio di elaborazione: Hai acquistato e montato dei componenti per elaborazione.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Gran Turismo 7: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Spintarella supplementare : Hai acquistato 10 volte un turbo o compressore volumetrico.

: Hai acquistato 10 volte un turbo o compressore volumetrico. Debutto nella modalità Sport : Hai completato una gara in modalità Sport.

: Hai completato una gara in modalità Sport. Maestria approfondita : Hai completato 50 gare in modalità Sport.

: Hai completato 50 gare in modalità Sport. Fotografo provetto : Hai scattato 100 foto in Scapes o foto di gara.

: Hai scattato 100 foto in Scapes o foto di gara. Ricordo dal Nürburgring : Hai scattato in Scapes una foto di una BMW Gr.3 sul Nürburgring.

: Hai scattato in Scapes una foto di una BMW Gr.3 sul Nürburgring. Ricordo da Le Mans : Hai scattato in Scapes una foto a una Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) sul Circuit de la Sarthe.

: Hai scattato in Scapes una foto a una Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) sul Circuit de la Sarthe. Carico pesante : Hai acquistato un pick-up.

: Hai acquistato un pick-up. Emissioni zero! : Hai acquistato un’auto elettrica.

: Hai acquistato un’auto elettrica. La sicurezza prima di tutto : Hai acquistato una Safety Car.

: Hai acquistato una Safety Car. Vita con una leggenda : Hai acquistato un’auto al concessionario di auto leggendarie.

: Hai acquistato un’auto al concessionario di auto leggendarie. Cataste di divertimento : Hai acquistato 10 set di ruote.

: Hai acquistato 10 set di ruote. La preferita : Hai acquistato 10 volte la stessa auto.

: Hai acquistato 10 volte la stessa auto. Ruote fumanti : Hai ottenuto 10.000 punti nelle prove derapata.

: Hai ottenuto 10.000 punti nelle prove derapata. Il club delle 200 miglia orarie : Hai raggiunto una velocità di 200 mph (322 km/h).

: Hai raggiunto una velocità di 200 mph (322 km/h). Demone della velocità : Hai raggiunto una velocità di 500 km/h.

: Hai raggiunto una velocità di 500 km/h. Attacco sul tempo : Hai partecipato a 100 prove a tempo.

: Hai partecipato a 100 prove a tempo. Girotondo : Hai guidato per 500 miglia (804,672 km) su tracciati ovali.

: Hai guidato per 500 miglia (804,672 km) su tracciati ovali. Lunghe distanze : Angeles Crest Highway: Hai percorso 66 miglia (106 km), pari alla lunghezza dell’Angeles Crest Highway statunitense.

: Angeles Crest Highway: Hai percorso 66 miglia (106 km), pari alla lunghezza dell’Angeles Crest Highway statunitense. Lunghe distanze : 24 Ore di Le Mans: Hai percorso 2.209,536 km, pari alla lunghezza di una 24 Ore di Le Mans.

: 24 Ore di Le Mans: Hai percorso 2.209,536 km, pari alla lunghezza di una 24 Ore di Le Mans. Lunghe distanze : Route 66: Hai percorso 2.451 miglia (3.945 km), pari alla lunghezza della Route 66 statunitense.

: Route 66: Hai percorso 2.451 miglia (3.945 km), pari alla lunghezza della Route 66 statunitense. Lunghe distanze in compagnia : l’Atlantico: Guidando online con altri giocatori hai percorso 5.810 km, pari al primo volo transatlantico.

: l’Atlantico: Guidando online con altri giocatori hai percorso 5.810 km, pari al primo volo transatlantico. Passione automobilistica : Hai messo 50 auto nel tuo Garage.

: Hai messo 50 auto nel tuo Garage. Niente auto, niente vita!: Hai messo 100 auto nel tuo Garage.

I trofei d’argento | Gran Turismo 7: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’argento:

Maestro del circuito : Hai completato 15 tracciati (tutti i settori) in Esperienza sul circuito.

: Hai completato 15 tracciati (tutti i settori) in Esperienza sul circuito. Arcidemone della velocità : Hai raggiunto una velocità di 600 km/h.

: Hai raggiunto una velocità di 600 km/h. Lunghe distanze in compagnia : l’Autobahn: Guidando online con altri giocatori hai percorso 13.191 km, pari all’intera Autobahn tedesca.

: l’Autobahn: Guidando online con altri giocatori hai percorso 13.191 km, pari all’intera Autobahn tedesca. Tre auto leggendarie: Hai acquisito tre auto da corsa leggendarie un tempo destinate a vincere gare 24 Ore.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Gran Turismo 7: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo verso la fine con le due statuette d’oro:

L’impegno paga : Hai ottenuto l’oro in tutte le patenti.

: Hai ottenuto l’oro in tutte le patenti. Finale: Hai ottenuto i requisiti per il finale.

Infine, scopriamo il titolo del “Trofeo di Platino di Gran Turismo” 7:

Trofeo di Platino di Gran Turismo: Hai ottenuto tutti i trofei di Gran Turismo 7!

Termina qui la lista trofei completa di Gran Turismo 7.