Funko POP: ecco le nuove figure Infinity Warps a tema Marvel!

Funko allarga ancora ulteriormente la propria sterminata selezione di figure con i nuovi POP ispirati alla saga Infinity Warps di Marvel

Marvel è una fucina inarrestabile di nuove storie e personaggi, la casa americana vanta all’attivo un’infinità di licenze e serie cinematografiche, fumettistiche e televisive senza precedenti. Ormai in molte di queste saghe è normale viaggiare in avanti e in dietro nel tempo (come successo già in Infinity Wars) e all’immaginario della celebre casa statunitense ci si riferisce, ormai, con l’eloquente termine multiverso. Il “campionario” di personaggi Marvel è sempre più affollato con nuovi personaggi che si aggiungono a quest’ultimo su base regolare.

Funko, lo stra-popolare produttore di gadget americano, ha cercato di rimescolare ulteriormente le carte sulla tavola del variegato multiverso di cui sopra. Ecco quindi che sono state di recente presentate ben sei nuovi Funko POP che mostrano i design di vari celebri personaggi Marvel fusi insieme tra di loro, il tutto è ispirato alla serie fumettistica Infinity Warps. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Funko POP: la serie Infinity Warps vi regala Black Panther fuso a Ghost Rider e Ironman con il martello di Thor!

Nuovi Funko POP si aggiungono alla sterminata collezione della casa americana per celebrare la saga Marvel Infinity Warps. Se desideravate vedere Ironman con il brutale martello di Thor o Black Panther con il teschio di Ghost Rider siete stati appena accontentati.

Qui in alto potete osservare i primi scatti ufficiali delle figure in questione (come sempre l’altezza è stimata a circa 9 cm). Potrete comprarle a breve sulle maggiori catene specializzate al prezzo di listino di 12 euro. A proposito, avete visto i nuovi POP esclusivi del WonderCon 2021? E quelli di Game of Thrones?

Che ne pensate di questi nuovi buffi personaggi? Li acquisterete? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per i Funko POP!, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo, Banpresto e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it. Qui, invece, potete trovare lo store di POP in A BOX con migliaia di offerte su tutti i prodotti di Funko, dategli un’occhiata!