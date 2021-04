Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen entra a far parte del cast

Oltre a Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge, al cast di Indiana Jones 5 si aggiunge anche l’attore danese Mads Mikkelsen

Il nuovo capitolo della famosissima saga di Indiana Jones sta per diventare realtà. La notizia è arrivata a dicembre, durante il Disney Investor Day, nel quale la Walt Disney Company ha annunciato i suoi nuovi progetti. Tra questi ce n’è uno che ha fatto impazzire i fan, e si tratta proprio di Indiana Jones 5, la cui distribuzione è prevista per luglio 2022.

Il noto archeologo avventuriero sarà ancora una volta interpretato da Harrison Ford, mentre la sua co-protagonista femminile sarà Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag. Il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma uno dopo l’altro si stanno aggiungendo dei nuovi tasselli. L’ultima notizia è quella di una new entry nel cast.

Mads Mikkelsen nel cast di Indiana Jones 5

Parliamo di Mads Mikkelsen, che entra ufficialmente a far parte del cast di Indiana Jones 5. L’attore danese è noto in particolare per la serie TV Hannibal (2013-2015) e per film come Casino Royale (2006) di Martin Campbell e Doctor Strange (2016) di Scott Derrickson. Ultimamente l’abbiamo ammirato in Un altro giro, di Thomas Vinterberg, che parteciperà ai Premi Oscar 2021 nelle categorie Miglior film straniero e Miglior regista.

Quello di Indiana Jones sarà il secondo franchise a cui Mikkelsen parteciperà: l’attore è stato di recente scritturato per interpretare Grindelwald in Animali Fantastici 3, sostituendo così Johnny Depp, che ha dovuto abbandonare il progetto a causa dei suoi recenti problemi legali.

Ancora non sappiamo che personaggio interpreterà Mikkelsen, ma il suo profondo sguardo potrebbe ben adattarsi a un ruolo da antagonista.

Indiana Jones 5, prodotto dalla Lucasfilm, ha visto un passaggio di testimone per quanto riguarda la regia. Da Steven Spielberg si passa infatti a James Mangold, regista di Ragazze interrotte (1999), Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line (2005) e Le Mans ’66 – La grande sfida (2019). Ma non vi preoccupate, perché Spielberg farà comunque parte del progetto come produttore, e avrà sicuramente un peso importante nella realizzazione del lungometraggio. Assieme a lui, producono Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Un grande ritorno anche per John Williams, già compositore delle colonne sonore dei precedenti capitoli di Indiana Jones.

La produzione di Indiana Jones 5 dovrebbe cominciare in estate, perciò rimaniamo in attesa di altre notizie.