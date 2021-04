Kamisama Kiss, di Julietta Suzuki | Anime e inchiostro

Bentornati all’appuntamento dedicato agli anime, e al loro raffronto con i manga: oggi vi presentiamo Kamisama Kiss, di Julietta Suzuki

Abbiamo parlato nei precedenti appuntamenti di quanto la cultura giapponese sia intrinseca di elementi magici e mistici. Un insieme di sacro e profano che appare, ai nostri occhi, ben equilibrato e completamente verosimile. Le storie dei fantasmi, dei demoni e degli eroi scelti per sconfiggerli hanno quel qualcosa di malinconico e suggestivo, che la tradizione occidentale non conosce. Le guerre sono combattute, soprattutto, tra mostri e demoni, e anche quando fa capolino qualche umano, riesce a integrarsi perfettamente dentro questa aurea di magia che permea la terra.

Se avrete mai la possibilità di girovagare per le strada di una qualsiasi città giapponese, noterete una grandissima presenza di santuari; ognuno con la propria storia, tradizione e magia. Molte di queste tradizioni sono celebrate anche oggi, grazie a sacerdoti e sacerdotesse impegnate nel tramandare al prossimo i segreti di una storia millenaria.

L’anime di oggi è ambientato proprio dentro uno di questi santuari “cittadini”. Tra magia e realtà, si incrociano le vite della giovane Nanami e del demone volpe Tomoe.

Kamisama Kiss, scritto e disegnato da Julietta Suzuki, è un manga shōjo serializzato sulla rivista Hana to Yume dal 2008 al 2016. Dal fumetto, è tratta una serie anime; prodotta dallo studio TMS Entertainment sotto la regia di Akitaro Daichi, andò in onda nel 2012 (mentre è del 2015 una seconda stagione).

Trama | Kamisama Kiss di Julietta Suzuki

Il padre di Nanami, assiduo giocatore d’azzardo, un giorno scompare dalla vita della figlia. Dopo aver accumulato una quantità enorme di debiti, scappa lasciando la figlia in balia dei creditori. Nanami rimane, così, senza una casa.

Una sera, però, salva un misterioso viaggiatore di nome Mikage da un cane rabbioso. Dopo avergli raccontato la sua vicenda, come segno di ringraziamento, il ragazzo le cede il suo alloggio. Incredula, si reca nel posto indicato, scoprendo che si tratta di un santuario; qui viene subito accolta dai custodi del tempio, Onikiri e Kotetsu, e da Tomoe, un demone volpe. Questi, scoprono che Mikage ha scelto Nanami come divinità della Terra del santuario, e le ha conferito il suo marchio nominandola nuova divinità. All’inizio Nanami è riluttante, ma vivendo al santuario con Onikiri, Kotetsu e Tomoe, si rende conto di quanto sia dura e difficile la sua posizione come nuova divinità della Terra.

Col proseguire della storia, Nanami finisce per innamorarsi di Tomoe, ma lui la respinge poiché l’amore tra un umano e uno yōkai è vietato. Nonostante ciò, anche Tomoe finirà col ricambiare i suoi sentimenti.

Yōkai | Kamisama Kiss di Julietta Suzuki

Sono tantissime le storie legate agli Yōkai, i fondatori indiscussi della stessa mitologia giapponese; i racconti a loro dedicati possiedono la stessa rilevanza narrativa che noi, in occidente, diamo alle parabole cristiane e ai santi.

L’importanza di queste figure sovrannaturali si evince soprattutto dalle molte tipologie con le quali si presentano nella narrativa folcloristica. Si va dal malvagio oni, alle ingannatrici kitsune, alla signora della neve yuki-onna; alcuni posseggono parti animali e parti umane, ad esempio il kappa, il tengu o la nure-onna. Tutti, comunque sia, sono quasi sempre considerati pericolosi per gli esseri umani, e le loro azioni hanno ragioni oscure. Alcune storie, soprattutto le più recenti, narrano anche di demoni così tanto inglobati dalla società, da giacere con un’umana e concepire un mezzo demone. Altri yōkai, invece, semplicemente evitano gli esseri umani e abitano aree selvagge molto lontano dai centri abitati. Le varietà di demoni nella mitologia giapponese sono quindi molteplici; lo stesso termine “yōkai” può arrivare a comprendere praticamente tutti i mostri e gli esseri sovrannaturali, perfino creature della mitologia occidentale.

In Kamisama Kiss sono molti gli yōkai presentati, uno in ogni episodio, le cui vicende ruotano intorno ai protagonisti e alla loro storia personale. Demoni che ritornano dal passato, con i quali Tomoe deve fare i conti; demoni pronti ad impossessarsi del santuario o innamoratisi della giovane Nanami. Tra gag comiche e sketch esilaranti, il folclore giapponese prende vita a 360 gradi.

Famigli e divinità protettrici | Kamisama Kiss di Julietta Suzuki

Famigli e Divinità Protettrici hanno compiti ben precisi: i primi devono rendere il tempio abitabile e occuparsi delle faccende domestiche, come pure della protezione del proprio padrone; i secondi, invece, esaudire le preghiere delle persone che vengono in visita al tempio (in base ai proprio poteri).

Nanami, però, è una semplice umana. La storia ruota tutta intorno a questa sua semplicità, in contrasto con un mondo, quello magico, che di semplice ha ben poco. Colpisce la sua caparbietà e la sua indole testarda, così come l’incredibile capacità di mettersi sempre al servizio del luogo che ha scelto (o le è stato imposto) di proteggere. Tutti questi elementi, e molto altro, spingono Tomoe ad accettarla e vederla finalmente per quello che è: una vera sacerdotessa.

Nonostante i rimandi al folclore e ai bestiari, la trama pone al centro i sentimenti di Nanami e le assurde situazioni in cui riesce a infilarsi. La psicologia dei personaggi risulta, ovviamente, semplice da intuire (ma non per questo brutta). Nanami impersona in pieno la morale dell’opera in sé: sebbene la vita spesso non sorrida alle persone, un po’ di ottimismo e di positività possono ribaltare radicalmente la propria situazione.

Manga e anime

I disegni dell’anime si rifanno in toto a quelli del manga; curati fin nei minimi dettagli, stonano solo per un elemento: l’uso eccessivo del super deformed per sottolineare l’aspetto comico della storia.

La psicologia dei personaggi è abbastanza approfondita, principalmente nel manga; anche l’anime, tuttavia, riesce a rendere le atmosfere del manga grazie ad un buon comparto musicale (adatto per alcune scene, soprattutto quelle legate al mondo magico).

Una storia che non ha nulla di originale in sé, sebbene attinga molto approfonditamente dal folclore giapponese. Chi si trova a scoprire questo mondo per la prima volta, troverà in Kamisama Kiss un ottimo punto di partenza.